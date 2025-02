Un mercoledì da leoni. Lewis-Charles, via al sogno

Un buontempone ha persino pensato di proporre al Comune di Fiorano una iniziativa senza precedenti: mettere in vendita i …biglietti per accedere al ponte che offre una veduta della pista della Ferrari. Ovviamente per la mattinata di mercoledì 19 febbraio: giorno in cui Lewis Hamilton e Charles Leclerc porteranno sul circuito la SF-25, la Rossa della ennesima speranza, dell’ennesimo sogno e (qui si spera!) non della eterna, inutile illusione.

Il fatto che se ne parli con tanto anticipo rende l’idea dell’aria che si respira nei paraggi del reparto corse. È vero che una nuova Ferrari è sempre un evento, ma stavolta la combinazione Baronetto più Carletto sta generando una eccitazione che non sarà semplice da governare.

Della qual cosa, per fortuna, Fred Vasseur è perfettamente consapevole…

Il prologo. Le immagini ufficiali della SF25, con tanto di descrizione delle caratteristiche tecniche, cominceranno a circolare in rete già dalla sera precedente il debutto sull’asfalto. Infatti per il 18 febbraio (per inciso, anniversario della nascita del Drake) Stefano Domenicali, il capo italiano di Liberty Media, ha programmato uno show in diretta mondovisione (una volta si diceva così, eh). Sul palcoscenico della arena O2 di Londra sfileranno, manco fossero modelle, le monoposto di tutte le scuderie, in livrea 2025. La durata prevista dello spettacolo è di due ore e avrà inizio alle 20 GMT ovvero le 21 in Italia. È annunciata la presenza in carne e ossa dei venti piloti, sebbene Max Verstappen, che detesta la mondanità, stia cercando di evitare la…fastidiosa incombenza.

La Ferrari non manderà a Londra la vettura nuova, ma già alla fine della esibizione divulgherà la Grande Bellezza (sempre si spera, eh) della neonata.

Sull’asfalto. Il mercoledì, come detto, le chiacchiere staranno a zero, anche se inevitabilmente ne saranno spese moltissime, di parole.

Hamilton e Leclerc, in ordine sempre rigorosamente alfabetico, non vedono l’ora di scendere in pista. Perché i test al simulatore sono utili, i dialoghi con gli ingegneri sono preziosi, ma niente vale come l’asfalto.

Tutto ciò premesso, gli…spifferi dall’interno raccontano di tecnici moderatamente soddisfatti di quanto fin qui riscontrato sul piano teorico. Poi bisognerà passare alla pratica.

E soprattutto confrontarsi con la concorrenza.