Verstappen e Red Bull, tutto come prima. La Ferrari c’è, Sainz batte ancora Leclerc

D’accordo, ha vinto Verstappen. D’accordo, con il secondo posto di Perez siamo alla terza doppietta Red Bull su quattro Gran Premi. Sono numeri indiscutibili, testimonianza di una supremazia nettissima.

Le cifre. Eppur si muove. Cioè, ci sono anche altri dati da prendere in considerazione. Riguardano il rendimento Rosso anno su anno. Eccoli.

Dopo quattro gare, 2024 vs 2023: Charles Leclerc 58 punti vs 21 (+130%) . Carlos Sainz 55 punti vs 30 (+80%). Ferrari 120 punti vs 51 (+130%).

Tradotto. L’olandese volante sta sempre in fuga, okay. Ma la Ferrari è in crescita.

Fred. Non per niente nel dopo gara giapponese il placido Vasseur ci ha tenuto a far conoscere la sua soddisfazione: "La nostra squadra è stata per tutto il week end sempre lucida e concentrata, siamo un gruppo che si muove compatto verso gli obiettivi. Siamo riusciti a fare grandi passi avanti durante l’inverno e di questo lavoro stiamo vedendo i risultati in pista. La nostra è stata una domenica molto solida, nella quale abbiamo portato a casa il miglior risultato possibile dopo le difficili qualifiche, un aspetto fondamentale sul quale dobbiamo assolutamente migliorare. In gara il team ha fatto tutto al meglio, dalla strategia alla gestione delle gomme. Entrambi i piloti sono stati molto bravi a gestire la tattica decisa per loro. Con Carlos partivamo più avanti, e abbiamo potuto essere più aggressivi permettendogli di finire in crescendo e mettendolo in condizione di effettuare diversi bei sorpassi.

Con Charles eravamo più limitati dal fatto che era solo ottavo in griglia, ma lui è stato bravissimo nel primo stint e così abbiamo potuto eseguire una strategia a una sosta che gli ha permesso di rimontare tante posizioni. Guardando la classifica dobbiamo crescere ancora se vogliamo dare del filo da torcere alla Red Bull ed è quello che intendiamo fare già dal prossimo appuntamento, in Cina”.

Sainz. L’Esodato di lusso condivide e rilancia. Parole e musica di Carlitos Sainz: "Sì, è una buona giornata per tutto il team: gara molto solida e tanti punti conquistati, estraendo il massimo dal potenziale della macchina. Due partenze positive mi hanno consentito di essere subito in una buona posizione di classifica: da lì in poi abbiamo gestito le gomme alla perfezione, con un ottimo ritmo sia con la mescola Medium che con le Hard riuscendo a mettere a segno dei bei sorpassi.

Ovviamente vogliamo essere ancora più competitivi, ma sono certo che se continueremo a spingere con questa energia avremo opportunità ancora migliori. Ora torniamo a Maranello con tutta la squadra: da domani dobbiamo iniziare a concentrarci sulla Cina".

Leclerc. Quanto a Carletto, sta già pensando a come …ristabilire le gerarchie domestiche. Per lui, protagonista comunque di una bella gara, il focus è tutto sulle qualifiche.Ha raccontato il monegasco: "Se parliamo della corsa sono soddisfatto: nel Gp abbiamo fatto tutto al meglio. Passo gara, gestione pneumatici, comunicazioni radio e strategia sono state ottime. Se non abbiamo ottenuto ancora di più con la mia macchina, è per colpa delle qualifiche di ieri.

Come già a Melbourne, nella lotta per la posizione sulla griglia ho faticato a mettere le gomme nella finestra ideale di temperatura. È un problema che non avevamo avuto nelle prime due gare e dobbiamo lavorarci da subito con l’obiettivo di risolverlo in fretta…"