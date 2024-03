Verstappen, questa brucia davvero. Guai ai freni, la Red Bull in fiamme. Primo ritiro per Max dopo 43 gare. Russell, paura in mezzo alla pista

Uno si è dovuto arrendere per la prima volta dopo due anni mentre la macchina andava a fuoco, l’altro ha tremato chiuso dentro l’abitacolo temendo il peggio: per fortuna alla fine l’allarme lanciato da George Russell si è rivelato infondato, con l’inglese che uscito di pista e finito contro un muro e poi a centro pista nel finale di gara, ha cominciato a urlare chiedendo la bandiera rossa nel microfono, perché la sua vettura era adagiata su un lato al centro della pista con il punto più debole, il fondo, esposto alle altre macchine che arrivavano a grande velocità.

L’incidente di Russell ha indotto i giudici di gara a penalizzare Fernando Alonso di 20 secondi al termine del Gran Premio, perché la sua guida è stata ritenuta "potenzialmente pericolosa" prima dell’incidente. Russell si era fatto sotto al pilota della Aston Martin, che ha rallentato in anticipo: per questo motivo Russell ha perso il controllo, andando a sbattere contro le barriere senza riportare danni fisici, ma fermandosi in mezzo alla pista dentro l’auto adagiata su un fianco, con il fondo verso le auto che arrivavano.

Russell si è messo a gridare "bandiera rossa" mentre era ancora intrappolato dentro la vettura, dalla quale è sceso solo quando tutte le altre macchine si erano già fermate: la direzione gara ha chiuso la gara con la virtual safety car, poi gli steward hanno esaminato le riprese, parlato con i piloti e alla fine è stato inflitto ad Alonso un drive-through convertito in 20 secondi che ha fatto scivolare lo spagnolo dal sesto all’ottavo posto finale, con avanzamento in classifica di Lance Stroll e Yuki Tsunoda.

Quanto a Verstappen, era uscito dopo pochissimi giri, con la sua Red Bull che aveva preso fuoco nel rientro al box per il surriscaldamento dei freni. Verstappen si era ritirato l’ultima volta nel 2022, proprio in Australia. "C’è stato un problema di surriscaldamento dei freni, che hanno preso fuoco. La macchina è diventata molto difficile da guidare. Ovviamente è un peccato, perché mi sentivo bene, nel giro di formazione sembrava essere tutto ok", ha detto l’olandese. "Non è mai bello ritirarsi. Il freno posteriore destro era sempre attivo e questo lo ha portato a surriscaldarsi. In ogni caso la Formula 1 è uno sport in cui la meccanica conta, guai come questo possono succedere".

Verstappen ha chiuso ieri la serie impressionante di record, la striscia di 9 successi consecutivi e soprattutto di 43 GP portati a termine: l’ultimo ritiro appunto in Australia 2022.