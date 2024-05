Basket A2, la classifica: dieci punti di vantaggio, mancano sette partite Nella Serie A2 Old Wild West, Sella Cento vince contro Umana Chiusi, Luiss Roma batte Moncada Agrigento e HDL Nardò supera Benacquista Latina. In testa alla classifica Sella Cento, seguita da HDL Nardò. Prossimo turno: Moncada Agrigento-Latina, Sella Cento-Luiss Roma, Umana Chiusi-HDL Nardò. Chiusi e Luiss hanno una partita in meno.