Basket, il CUS Pisa gioca a Pietrasanta, in gara uno dei play-out per la permanenza in DR2

Pisa, 23 aprile – Terminata la regular season, con un ultimo posto tutt’altro che brillante, sebbene in condominio con Basket Piombino, il Cosmocare CUS Pisa si appresta ad iniziare, domenica a Pietrasanta, sul campo del Basket 2002 Versilia, il primo turno dei play-out per la permanenza in Divisione Regionale 2, con ritorno a Pisa la domenica successiva ed eventuale bella sempre a Pietrasanta.

I PLAY-OUT – Versilia, Pontremoli, Piombino e CUS Pisa, nell’ordine in cui hanno terminato la regular season, sono le quattro formazioni che si contenderanno tre posti valevoli per la salvezza. Insieme a Versilia-CUS Pisa, l’altra sfida tra Pontremoli-Piombino, sempre al meglio di due vittorie in tre gare, darà via libera alle prime due compagini salve, mentre la terza scaturirà dal confronto, sempre in tre partite, tra le perdenti delle semifinali.

I VALORI – Versilia e Cosmocare CUS Pisa si sono incontrate due volte in stagione e, in entrambe, ha prevalso la prima, in due gare fotocopia con Versilia al comando fin dall’avvio e gli universitari a rincorrere. La squadra cussina, che ha visto l’avvicendamento in panchina di Zeno Bizzarri al posto di Simongiorgio La Pietra, non è mai riuscita ad avere continuità nel corso della stagione, illudendo la società e gli appassionati con due vittorie iniziali, per poi tornare a vincere solo dopo molti mesi, nel match interno con Piombino, al momento il più probabile avversario da battere per rimanere in Divisione Regionale 2. Caldarelli, Padeletti e compagni si stanno allenando con molta intensità in questo periodo e cercheranno comunque di partire in quarta già sul campo del Versilia, che resta comunque favorito in gara uno, se non altro per quanto fatto vedere nell’intero arco della stagione.