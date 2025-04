Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV perde in volata con Valdera gara uno dei play-off

Pisa, 29 aprile 2025 – Va a Valdera il primo round della sfida ai play-off con il GMV, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Sul campo di Ghezzano, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno forse peccato di inesperienza, dominando la gara fino a tre quarti, per poi farsi rimontare dai più esperti avversari, e cedere nel finale, non senza aver provato a riaprire il match nei secondi conclusivi. Adesso i riflettori sono puntati su gara due, in programma a Capannoli lunedì 5 maggio alle 21,15, che i biancoverdi pisani devono vincere a tutti i costi, per arrivare alla bella.

LA CRONACA – Il match vede gli ospiti partire molto forte, con i biancoverdi quasi intimoriti, tanto da subire, nei primi due minuti, un parziale di 9-1. I ragazzi di Cinzia Piazza entrano però in partita, prendono fiducia, iniziano ad attaccare meglio e a difendere con più di pressione, limitando i danni alla fine del primo quarto (11-17). Nel secondo, Franceschi e compagni si accendono, trovano dei buoni tiri, che vanno a segno, difendono molto meglio rispetto al primo quarto, riuscendo così a recuperare lo svantaggio e a mettere la freccia, andando al riposo sul 36-29. Al rientro dall'intervallo, entrambe le squadre appaiono molto determinate, e ad ogni canestro segnato da una compagine risponde l’altra: il terzo periodo termina così con i padroni di casa che riescono a mantenere il vantaggio della prima frazione (51-43). Nell'ultimo quarto la differenza di esperienza tra i due quintetti si fa evidente: il GMV entra in campo con superficialità, mentre Valdera mette sul piatto determinazione e sangue freddo, iniziando una travolgente e fortunata rimonta. Di fronte ad una difesa biancoverde spesso dormiente, gli ospiti recuperano tutto lo svantaggio e, a 2’ dalla fine, sorpassano Badalassi e compagni, precipitati nel pallone. Nei secondi finali, a +6 per Valdera, il GMV tenta il recupero con una tripla di Mendoza, e con un successivo tiro finale, che purtroppo esce, decretando il successo degli ospiti (65-68).

GMV-Valdera 65-68

Progressivo: 11-17, 36-29, 51-43

GMV: Badalassi 11, Spagnoli, Botto, Franceschi 17, Buttitta, Mendoza 6, Davini 5, Balestrieri 4, Bellavia 9, Woszczyk 2, Gorini 8, Leoncini 3. All.: Piazza.

Valdera: Borelli, Meucci 7, Bufalini 14, Cartacci 2, Buti 8, Ruberti, Ceccarelli 4, Chiarugi, Fatticcioni 4, Cionini 13, Gasperini 5, Gorini 11. All.: Nadir.