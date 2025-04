Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV supera nettamente Liburnia e vede i play-off

Pisa, 8 aprile 2025 – Netto e convincente successo del GMV, nel posticipo della penultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, in casa contro Libertas Liburnia Livorno. A una giornata dal termine della regular season, superato a pieni voti un esame che si presentava denso di insidie, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli mantengono così il terzo posto, a pari punti di Chimenti Livorno, compiendo un passo importante, anche se non ancora decisivo, verso i play-off.

LA CRONACA – La partita inizia con il solo GMV in campo, di fronte ad avversari che non sembrano in serata, ma nei primi minuti i biancoverdi non sono fortunati al tiro, sbagliando anche le soluzioni più semplici. Dopo un time out, i ragazzi di Cinzia Piazza cominciano finalmente a fare canestro, evidenziando il buon lavoro fatto in allenamento, fanno pressing su una Liburnia nel pallone, sia in difesa sia in attacco, e terminano il primo quarto con un vantaggio molto eloquente (21-7). Nel secondo periodo la situazione non cambia e la partita sembra a senso unico, inaspettatamente visto il valore della squadra ospite, per tutto il girone di ritorno in lotta per le posizioni di vertice. Al riposo sul 44-20, gli atleti di casa rientrano in campo certi della vittoria, si adagiano in difesa e gli avversari, tra le cui file militano molti giocatori di esperienza, iniziano a segnare, accorciando alla fine del terzo parziale (55-39). Reduci dall'esperienza nel derby con la IES, i biancoverdi di Ghezzano rientrano in campo determinati, fanno circolare bene la palla contro la zona avversaria, ma sbagliano un po’ troppo nelle conclusioni, mentre Liburnia, soprattutto grazie alle triple di un buon Stolfi, riesce ad arrivare a -8. Nel finale, i tiri cominciano però ad entrare nel canestro livornese ed i padroni di casa riacquistano fiducia, terminando meritatamente con un vantaggio a due cifre (72-60).

I VALORI – Otto gli atleti a segno per il GMV, con ben cinque in doppia cifra, Mendoza, Badalassi, Balestrieri, Davini e Franceschi.

GMV-Liburnia Livorno 72-60

Progressivo: 21-7, 44-20, 55-39

GMV: Badalassi 13, Spagnoli, Botto 2, Franceschi 10, Buttitta, Mendoza 15, Davini 10, Balestrieri 11, Bellavia 6, Woszczyk, Ferretti, Gorini 5. All.: Piazza.