Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa tenta l’ultima rincorsa ai play-off

Pisa, 28 febbraio 2025 – La settima giornata del girone di ritorno nel campionato di Divisione Regionale 2 vede la capolista GMV a riposo, visto il posticipo dell’ennesimo spareggio, stavolta sul campo della Dinamo Rosignano, che la insegue a due punti, in un finale di regular season particolarmente avvincente in ottica accesso ai play-off. Tra le altre formazioni pisane, nella parte più bassa della classifica, gioca in casa la IES Sport Pisa, venerdì alle 20,15 al palasport di Via Andrea Pisano contro Brusa US Livorno, mentre il fanalino di coda CUS Pisa Cosmocare ha poche chance, sul campo della forte BCL Lucca.

GMV – Al comando con Valdera, dopo le vittorie nel derby con il Cosmocare CUS Pisa e con la Polisportiva Chimenti di Livorno, al termine di un’entusiasmante sfida decisa dopo un supplementare, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, non gioca nel fine settimana, in attesa di un’altra sfida decisiva in ottica play-off, posticipata al 12 marzo a Rosignano, sul campo della Dinamo, a due punti dai battistrada insieme a Lucca.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, ha colto un successo importantissimo, sabato scorso a Pontremoli, sul campo di una concorrente per la salvezza, che a Pisa aveva vinto all’andata. Vincendo e con uno scarto superiore a quello subito al palasport, Raimo e compagni sono ora sestultimi, a due punti dalla quartultima, ultima squadra ad accedere ai play-out, e a sei da Brusa US Livorno, che occupa l’ottava posizione, ultima utile per l’accesso ai play-off. Proprio la compagine livornese è di scena a Pisa, per un match che, a sette turni dalla fine della regular season, potrebbe offrire ai biancocelesti l’ultima teorica possibilità di agganciare le prime otto. All’andata si impose la US, su una IES priva di Villani, Raimo e Veneziani e con molti problemi al tiro, con uno scarto di 11 lunghezze che difficilmente potrà essere recuperato, ma i blues ci dovranno provare.

COSMOCARE CUS PISA – A sette giornate dalla conclusione della regular season, la squadra universitaria, del neo allenatore Zeno Bizzarri, sta ancora provando a costruire un gioco ed un gruppo in grado di sostenere gli inevitabili play-out. Sconfitti in formazione rimaneggiata sul campo del Versilia, con cui ha peraltro esordito positivamente Di Cursi (13 punti con 2 triple), il quintetto universitario è sul campo del lanciatissimo BCL Lucca, favorito dal pronostico, con l’obbligo almeno di fare progressi sul piano della continuità di gioco.