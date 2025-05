Basket in DR2 uno sfortunato CUS Pisa cede dopo 2 overtime a Piombino

Pisa, 20 maggio – Ci sono voluti due tempi supplementari ai padroni di casa del Piombino Basket, per avere ragione su un Cosmocare Pisa sfortunato, in gara uno del secondo, decisivo, turno dei play-out del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Gli uomini di Zeno Bizzarri hanno giocato in sostanziale equilibrio la prima frazione, hanno messo la freccia in avvio di ripresa, per farsi raggiungere allo scadere, reggere nel primo overtime e calare esausti nel secondo. Adesso i riflettori sono puntati sul PalaCus, per gara due, in programma sabato alle 18: per gli universitari è una gara da vincere a tutti i costi, per tenere viva la fiammella della salvezza e approdare alla bella, nuovamente a Piombino.

LA CRONACA – La cronaca vede gli universitari scendere sul parquet con Di Lernia, Donati, Caldarelli, Padeletti e Galello, opposti ai padroni di casa De Santis, Zanchi, Bartolini, Caneschi e Turini. Il match vede le due compagini ribattersi colpo su colpo, con Piombino in lieve vantaggio dopo il primo quarto (17-14), in cui Fusco, con 5 punti, e Galello, con 4, risultano i migliori realizzatori pisani. Al riposo sul 31-28 per i padroni di casa, i ragazzi di Bizzarri invertono la tendenza del match e mettono la freccia in avvio di ripresa, trascinati dai canestri di Donati, autore di 8 punti nel terzo parziale, che gli universitari terminano in vantaggio per 41-45. L’ultimo quarto vede il ritorno dei locali, mentre il CUS, nonostante una tripla di Berni e due canestri di Papa, non riesce ad evitare il supplementare (57-57). Il primo overtime vede un misero parziale di 3-3; nel secondo De Santis e Bartolini trascinano Piombino al successo, davanti ad un Cosmocare CUS ormai privo di energie.

I VALORI – Con nove atleti a segno, di cui tre in doppia cifra, Donati (12 punti), Berni (12) e Caldarelli (11), i gialloblù non sono riusciti ad evitare la sconfitta.

Piombino Basket-CUS Pisa Cosmocare 73-66

Parziali: 17-14, 14-14, 10-17, 16-12, 3-3, 13-6

Piombino Basket: Todeschini, Federighi 9, De Santis 11, Ferrini 6, Zanchi 2, Todeschini 7, Bartolini 22, Caneschi 4, Turini, Ulivieri 2, Salvadori 10, Bertolini. All.: Todeschini.

CUS Pisa Cosmocare: Fusco 7, Di Lernia 3, Gallucci, Fortunato 2, Donati 12, Berni 12, Caldarelli 11, Padeletti 9, Papa 6, Vidal, Benfratello, Galello 4. All.: Bizzarri.