Costone, calma apparente. I ‘big’ verso la conferma

Calma apparente in casa Costone dove la società è a lavoro per definire la squadra che prenderà parte al prossimo campionato. Ad ora l’unica ufficialità arrivata da Montarioso è la conferma di coach Michele Belletti sulla panchina, una scelta di continuità dopo l’ottima stagione disputata dai gialloverdi, gli unici tra le tre senesi a prender parte alla poule promozione e quindi ad avere la conferma del mantenimento della categoria al termine della prima fase. Ma questa oramai è storia passata. Il Vismederi guarda avanti con rinnovata ambizione. Lo fa puntando anche sulla continuità per quanto riguarda il roster. L’ossatura base della squadra sarà infatti formata da Ferdinando Nasello, Franci Zeneli e da Filippo e Matteo Paoli. Gli accordi per la loro conferma in gialloverde si possono dare per certi. In attesa ovviamente delle varie ufficialità da parte della società. In partenza sia Banchi che Bastone, oltre che Bruttini che lascia la prima squadra del Costone maschile dopo 19 stagioni. La suggestione, per lui, è che possa andare a fare da "chioccia" nella squadra-satellite che prenderà parte al campionato di Promozione con la nuova società del Costone Fides: al momento però questa è soltanto un’ipotesi, seppur molto accattivante per gli ambienti della Piaggia. Tornando al Vismederi, la restate parte della squadra sarà composta da giocatori con caratteristiche complementari ai vari Nasello, Zeneli e gemelli Paoli. Per il settore lunghi, ad esempio, si cerca un pivot che abbia caratteristiche più interne rispetto a Zeneli e che magari possa assicurare verticalità e vitalità nel pitturato e a rimbalzo. Anche Piattelli, dopo il prestito a Monteroni, potrebbe far parte della prima squadra del Vismederi.

AF