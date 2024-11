Simioni "Pausa utile. Rbr tornerà a correre"

Circolazione di palla, esterni che sparano triple a pioggia e giocate decisive di chi ha la palla in mano all’inizio dell’azione. Certo, in vetrina nell’11 su 12 di inizio campionato di Rbr ci sono gli esterni, ma l’impatto dei lunghi non è affatto trascurabile. Il classico 5, che nella declinazione di RivieraBanca si trasforma in due ragazzi che occupano lo stesso ruolo con attitudini e tendenze piuttosto differenti. Uno è Gora Camara, rientrato in settimana a Rimini dopo le tre partite in Senegal con la sua Nazionale. L’altro è Alessandro Simioni, alla seconda stagione in biancorosso dopo l’arrivo nell’estate del 2023. I due sono tornati a sfidarsi in uno contro uno in allenamento dopo una pausa di più una settimana. "Sono contento per Gora – dice Simioni –. Ha giocato a casa davanti a famiglia e amici, tra l’altro vincendo tre partite su tre, e penso che sia un evento che possa regalare una bella carica. La nostra pausa dal campionato? Dopo il tour de force forse ci stava, pur se abbiamo continuato a vincere. Lo stacco è servito". Nell’amichevole con Cento dello scorso weekend, proprio Simioni è stato il protagonista numero uno con 31 punti segnati. D’altronde il centro ha talento e punti nelle mani, non va mai dimenticato. "È stata una buona partita. Va detto che ha influito anche l’assenza di Gora e che il gioco sia passato tanto da pick and roll e dunque da un mio coinvolgimento diretto. Mi sono fatto trovare pronto".

Alle porte un rientro in campionato piuttosto insidioso. Brindisi ha vinto quattro delle ultime cinque gare e sembra rinata dopo il complicatissimo inizio di stagione. "Ed è una squadra – sottolinea Simioni – a cui piace cercare di andare dentro l’area, oltre che correre. Sono un top team, una formazione forte e lunga. Inizi come il loro possono esistere, basti pensare a quello che è successo a noi l’anno scorso. Poi però ci siamo ripresi e la stessa cosa sembra stia accadendo ai pugliesi. Verranno a giocare in casa della prima e questo li caricherà ancora di più. Bisognerà fare tanta attenzione". C’è qualcosa in cui Rbr può migliorare? Simioni ha un’idea precisa. "Nell’approccio ad alcune partite. Non sempre siamo stati perfetti all’inizio. Bisogna essere lucidi ed efficaci fin dalla palla a due".

Loriano Zannoni