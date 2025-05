Use Rosa: Alessio Cioni e Irene Ruffini confermati per la stagione 2025

Déjà vu in casa Use Rosa. Siamo a maggio 2025, ma per un attimo si potrebbe tranquillamente essere tornati indietro nel tempo. Così come lo scorso anno, infatti, la nuova stagione della Scotti riparte ancora una volta da loro due.

Dopo aver ufficializzato la permanenza in panchina di Alessio Cioni, al sedicesimo anno consecutivo alla guida del team biancorosso (un record per il club empolese), ecco infatti anche quella di Irene Ruffini. L’esterna classe 2003 di San Casciano ma cresciuta nel vivaio Use, avrà quindi i gradi di capitano anche nel prossimo campionato di Serie A2.

Per la giocatrice alta 175 centimetri che ha alzato al cielo la prima storica Coppa Italia di A2 biancorossa, prosegue così il proprio lungo e costante percorso di crescita che, dalle giovanili, l’ha portata ad essere un punto fisso della prima squadra.

Nell’ultima stagione è stata presente in tutte e 29 le partite giocate dall’Use Rosa per 738 minuti complessivi, la quarta della rosa per impiego dopo Colognesi (848), Castellani (837) e Vente (774), con 139 punti all’attivo. Quasi il 50 per cento di realizzazione dalla lunetta (20 tiri liberi realizzati sui 41 tentati), con il 26 per cento dall’arco (15 triple su 57 andate a segno) e il 33 per cento da due (37 tiri a canestro su 111).

Per concludere le statistiche dell’ultima annata, Ruffini ha fatto registrare anche 50 assist, 78 rimbalzi (49 difensivi e 29 offensivi) e 42 palle recuperate.