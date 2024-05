ALLIEVI UNDER 17 e giovanissimi under 15. L’Affrico punta alla doppietta. Scattano i due raduni nazionali

Nelle categorie di calcio giovanile Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 la corazzata Affrico alla caccia del titolo nazionale, dopo essersi laureata campione regionale in entrambe le categorie. Nel triangolare nazionale Under 15 i leoni fiorentini di Campo di Marte affronteranno oggi alle 16, al campo sportivo Lapenta del viale M. Fanti, lo Juventus Club Parma. La terza squadra è il Campomorone Sant’Olcese, freschi campioni liguri.

Per gli Under 17 la prima gara del triangolare sarà Forlì-Affrico, oggi alle ore 16, allo stadio Morgagni di Forlì. Un match dalle grandi emozioni. Per quanto riguarda la terza società che prenderà parte al triangolare saranno i campioni della Liguria.

Oggi in campo anche le quattro squadre vincitrici dei rispettivi gironi regionali della categoria Juniores. Per decidere chi sarà il vincitore del Trofeo Toscana Juniores, tutto disputato in una giornata, scenderanno in campo: Forte dei Marmi, Sporting Cecina, Floriagafir e Bibbiena. Il quadrangolare si disputa presso lo stadio Loris Rossetti di Cecina. A partire dalle ore 10 si giocheranno le semifinali (della durata di 60 minuti), mentre nel pomeriggio andranno in scena le due finali: alle 15 quella per il terzo posto, a seguire quella che mette in palio il Trofeo della durata di 90 minuti. Gli accoppiamenti delle semifinali per sorteggio, seguiranno le premiazioni.

F. Que.