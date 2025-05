Arezzo Calcio Femminile: Triangolare Under 10 e Sfida con San Marino Academy

AREZZO Mattinata all’insegna di sport e socialità quella di oggi al campo "Bruno Nespoli" del Villaggio Dante di Arezzo, dove l’Arezzo calcio femminile ha organizzato un triangolare di calcio tra le Under 10 dell’Acf Arezzo e i bambini pari età della Tuscar e del Capolona Quarata.

Prima dell’inizio del torneo alla società amaranto verrà consegnato un defibrillatore offerto dal Lions Club Arezzo Mecenate e dall’organizzazione no-profit Leo Club Arezzo.

Presente anche una delegazione del comitato Orgoglio Amaranto, sponsor della scuola calcio dell’Arezzo calcio femminile, che al termine del triangolare allestirà un punto ristoro per grandi e piccini e per il tesseramento al comitato.

Nel pomeriggio, poi, la prima squadra amaranto affronterà, alle ore 15 allo stadio Comunale, il San Marino Academy per la penultima giornata di campionato. La squadra di Ilaria Leoni non ha più molto da chiedere al suo campionato dopo aver ottenuto la salvezza già da diverse settimane e aver raggiunto, grazie alla vittoria nell’ultimo turno a Cuneo in casa della Freedom, il record di punti in serie B che rappresenta senz’altro un motivo d’orgoglio per le amaranto del presidente Anselmi che già sta operando in vista della prossima stagione.

Punti in palio pesanti, invece, per le ospiti, che vogliono evitare l’attuale terzultimo posto che significherebbe retrocessione e si contendono la salvezza con Orobica Bergamo e Hellas Verona.

Ingresso gratuito allo stadio, offerto dallo sponsor Car Village.

Luca Amorosi