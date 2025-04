Arezzo-Lucchese: Capello recuperato, Bucchi punta al quinto posto nei playoff

Arezzo-Lucchese 48 ore dopo. Con un Capello in più per Bucchi (l’attaccante era in dubbio lunedì, è completamente ristabilito per oggi). Con costi raddoppiati per i rossoneri, già agonizzanti per le note vicende societarie, costretti a sobbarcarsi il secondo viaggio di andata e ritorno in pochi giorni. Se cambiano alcuni fattori, non muta però la sostanza: l’Arezzo deve battere la Lucchese per blindare il quinto posto e tenere accesa, fino all’ultima giornata, la speranza di riagganciare la quarta posizione che garantirebbe il bonus di accedere direttamente al secondo turno dei playoff.

Il Cavallino vuole regalarsi tre punti che sarebbero fondamentali nella volata per il miglior piazzamento possibile nella griglia degli spareggi per la serie B. Bucchi ritrova Pattarello dopo la squalifica ed è pronto a rilanciare i suoi uomini chiave a cominciare da Chiosa e Guccione dopo il turnover contro l’Entella. C’è da tenere alta la tensione dopo lo stop di Chiavari che ha interrotto le striscia di tre vittorie consecutive.

C’è, sopratutto, da non sottovalutare la Lucchese, virtualmente fallita, ma sul campo ancora in corsa per la salvezza diretta Ecco perché l’allenatore amaranto se la giocherà con la formazione titolare o comunque quella che offre maggiori garanzie. Eventuali calcoli, anche in chiave diffide sono rimandati semmai agli ultimi 90 minuti.

Davanti a Trombini, dovrebbe, dunque, ricomporsi la linea difensiva tipo con Renzi e Righetti terzini, Chiosa a guidare il reparto al centro con a fianco Gilli.

A centrocampo dove Guccione è l’intoccabile, si candida per una maglia di titolare Chierico, mentre Dezi, Mawuli e Settembrini si contendono l’altra maglia. E qui conterà molto il tipo di piano gara che ha previsto Bucchi. Se aggredire subito con una mediana offensiva o mantenere, almeno in partenza, una gestione più equilibrata nella zona nevralgica.

Scontato, invece, il tridente offensivo dove Pattarello, al rientro della squalifica, si piazzerà a destra con Tavernelli sulla fascia opposta e Ravasio al centro. Si giocherà senza sostenitori ospiti al seguito: per i lucchesi, come noto, è in atto il divieto di trasferta fino al termine della stagione. Infine, i biglietti acquistati dai tifosi amaranto per la partita di lunedì saranno validi anche oggi nonostante il cambio di data.