Baby calciatori di talento in vetrina. Tutti in campo al Torneo del Mare Adriatico

Conto alla rovescia per i tornei in Riviera di AdriaSport, che attirano ogni anno migliaia di giocatori, dando vita a un indotto importante per le attività economiche dell’area romagnola, grazie all’afflusso di moltissime persone nei tre giorni di gara. Il primo appuntamento è la nona edizione del Torneo del Mare Adriatico, che sarà presentato allo stadio di Cesenatico venerdì 18 aprile alle 20.30, il rinomato torneo di Pasqua che l’anno scorso ha visto la partecipazione di 170 squadre ai nastri di partenza, mentre quest’anno ce ne saranno 225 con due compagini svizzere.

Si giocheranno circa 600 partite in soli tre giorni, da venerdì 18 a lunedì 21 aprile, durante i quali l’area di Cervia e Cesenatico sarà invasa da oltre diecimila persone legate ad una delle più importati manifestazioni giovanili italiane. Da venerdì 25 aprile a domenica 27 sempre a Cervia-Cesenatico, avrà invece luogo la settima edizione del torneo Mirabilandia Festival, una manifestazione che l’anno scorso aveva 150 formazioni. Da giovedì Primo Maggio a domenica 4, ancora a Cervia-Cesenatico, andrà in scena la settima edizione del Torneo del Primo Maggio Spring Cup, che nel 2024 aveva raggiunto 108 compagini ai nastri di partenza. Sempre nel mese di maggio AdriaSport inizierà anche un blocco di tornei dedicati alle formazioni affiliate a società professionistiche.

Si parte da venerdì 9 maggio a domenica 10, sempre a Cervia-Cesenatico, con il Torneo BFC per i team affiliati al Bologna. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio di nuovo a Cervia-Cesenatico, si alzerà il sipario sul torneo dedicato alle società affiliate alla Sampdoria. Nell’ultimo fine settimana di maggio la riviera ospiterà altri due importanti tornei riservati alle società affiliate alla Spal e al Torino FC che andranno in scena fra venerdì 23 maggio e domenica 25, sempre a Cervia-Cesenatico. "Dopo il successo del Torneo della Befana, che si è svolto a Parma a gennaio – spiega Leo Lucchi, presidente di AdriaSport – abbiamo già chiuso le iscrizioni per il Torneo del Mare Adriatico con il 25% in più delle squadre iscritte rispetto alla scorsa edizione e sulla stessa linea si sta orientando anche il torneo Mirabilandia Festival: ciò significa che le società di tutta Italia vedono nelle iniziative di AdriaSport un punto di riferimento per consentire alle loro formazioni di continuare l’attività sportiva fino a giugno inoltrato. Siamo inoltre felici di portare un indotto importante alle attività commerciali della nostra Romagna nei tre giorni in cui si svolgono i vari tornei in un periodo in cui la stagione vacanziera non è entrata ancora nel vivo".