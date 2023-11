Biglietti in prevendita. Gli abbonamenti non sono validi: ecco i prezzi

La ‘Giornata biancorossa’ è stata indetta in occasione del derby d’alta classifica col Ravenna. Domenica alle 14.30 il Forlì di mister Mauro Antonioli ospita la capolista allo stadio Morgagni nella gara più sentita della stagione, contro i giallorossi allenati da Massimo Gadda. Per l’occasione non saranno validi gli abbonamenti stagionali: sarà possibile acquistare il tagliando in prevendita online sul sito di Vivaticket fino alle 19 di sabato, oppure presso lo store dello stadio forlivese dalle 15.30 alle 18.30 di domani, e sabato mattina dalle 10 alle 12.30. Il botteghino dello sarà aperto anche domenica mattina dalle 10 fino al calcio d’inizio. Questi i prezzi: tribuna centrale 20 euro, tribuna laterale 15 (ridotto per under 30, over 65 e donne a 12). Gradinata a 10. Per i nati dal 2005 in poi ingresso gratuito: si dovrà ritirare il tagliando presso la biglietteria.

f. p.