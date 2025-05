Calcio a 5 femminile. Castellina Scalo da applausi: vittoria nella categoria Play League Sport

A Castellina Scalo la squadra femminile di calcio a cinque si impone nella categoria Play League Sport. Le ragazze (nella foto) guidate da Filippo Ciacci si sono imposte sia nella fase provinciale che nella post season, conquistando il primo posto conclusivo grazie a una striscia di vittorie nel tabellone dagli ottavi alla finalissima con il Mix Team di Firenze. La squadra, lo staff e la dirigenza hanno festeggiato l’evento presso gli impianti sportivi di Castellina Scalo nella superficie del bar gestito da Silvia, Erika, Arjana e Serena. Una serata in compagnia degli addetti ai lavori dell’Asd Castellina Scalo, con in testa il presidente Paolo Casprini che dirige una realtà che vanta 420 tesserati. "Un plauso alle atlete e al mister – ha detto Casprini – per il conseguimento di risultati invidiabili al secondo anno di attività. Tutto ciò grazie all’impegno, alla qualità e alla dedizione. Le vittorie sono importanti, però tante volte a far la differenza è l’imparare". Esprime soddisfazione, a nome del collettivo, Clara Meattini, nel ruolo di capitano: "La crescita del gruppo, dai profili tecnici e del carattere, ci ha permesso di centrare il traguardo. L’allenatore Filippo Ciacci e i suoi collaboratori ci hanno sostenuto, consentendoci di migliorare sul campo. La società non ci ha fatto mancare alcunché. Castellina Scalo è ambiente ideale: il contesto più idoneo per fare l’attività". Accanto a Clara Meattini, le altre protagoniste: Sara Bondi, Giuditta Toppi, Ilaria Gurgugli, Giulia Coretti, Tonia Piegari, Jessica Prazza, Serena Ceci, Sara Mannucci, Silvia Crescioli, Laura Teci. Nel ruolo di portieri: Giulia Pacitto, Martina Alfieri, Ilaria Minucci. Nei quadri dirigenziali, Ciro Di Meglio, Claudio Bondi, Simone Alfieri, Simone Ginanneschi.