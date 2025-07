Calcio a 5 Finale di Coppa amara per la Ricel. Il Cus Pisa realizza il gol vittoria sul filo di lana

Cus Pisa

CUS PISA: Figliucci, Baldera, Sergiampietri, Angeli, Lorenzini, Piludu, Migiorini, Biagioni. All. Figliucci.

RICEL: Pucitta, Nardi, Chiorazzo, Rizzato, Maffei, Orsini, Fossi, Megan. All. Nista.

Arbitro: Ciarafischi e Lugli di Prato.

Marcatori: 12’ Biagioni (C), 19’ Megan (R), 25’ Chiorazzo (R), 28’ e 30’ Lorenzini (C), 46’ Fossi (R), 49’ Migliorini (C).

CARRARA – La Ricel non è riuscita a ripetere l’accoppiata campionato-Coppa della scorsa stagione. Finale di Coppa amara quella per ragazze di Fabrizio Nista battute sul filo di lana dal Cus Pisa, squadra che partecipa alla Serie B nazionale Figc. Il gran pubblico ha potuto assistere ad una bellissima partita, ben arbitrata e corretta, risoltasi all’ultimo minuto. Cus avanti con Biagioni ma rimontate prima dell’intervallo da Megan e Chiorazzo.

Nella ripresa doppietta di Lorenzini in 3 minuti per il nuovo vantaggio pisano. Fossi ha pareggiato vincendo la classifica cannonieri ma ad 1’ dal termine Migliorini ha gelato le “apette“. "Non facciamo drammi – commenta mister Nista –. Ci resta la quinta vittoria di fila in campionato e le nostre sconfitte si contano sulle dita di una mano".