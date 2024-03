Calcio a 5 Serie B e C2. Vigor Fucecchio: la Mattagnanese è un osso duro. L’Atletico Fucecchio ospita il Quartotempo

C’è attesa per le prossime sfide che vedranno impegnate le formazione locali in scontri non semplici. Nel girone C di Serie B Nazionale la Vigor Fucecchio è impegnata domani alle 15.30 contro la Mattagnanese a Borgo San Lorenzo. Una gara sulla carta molto complicata e difficile per i fucecchiesi che hanno un estremo bisogno di punti per continuare a coltivare e a sperare nella salvezza, al momento devono recuperare ancora sei punti all’Arpi Nova. La Mattagnanese, però, è terza in piena corsa per i play-off e in casa ha vinto cinque delle otto gare disputate perdendone solo una. Una vera e propria montagna da scalare, una sfida difficile ma non impossibile. Servirà tanta concentrazione: evitare errori e distrazioni sarà fondamentale.

Stasera nel girone B di Serie C2 regionale la capolista Atletico Fucecchio ospiterà alle 21.30 all’impianto Aca il Quartotempo Firenze, formazione quintultima in classifica e già battuta 6-0 all’andata che non dovrebbe quindi rappresentare un ostacolo troppo arduo per bomber Frediani e compagni. Sempre oggi alle 21.30 a Firenze contro la Laurenziana, invece, il Limite e Capraia proverà a dare continuità ai propri risultati dopo il successo interno contro la Folgor Calenzano. All’andata i giallorossi limitesi vinsero 4-2 e possono vantare tredici punti di vantaggio in classifica con la Laurenziana che è quartultima. Dunque una sfida molto importante, che gli ospiti dovranno cercare in tutti i modi di portare a casa, con l’intento di ottenere un risultato positivo per far sì di proseguire adeguatamente il proprio percorso in campionato.