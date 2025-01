CALCIO A 7 csi. Un terzetto in vetta al campionato Elite. Bertaccini il bomber

Ripartono in questa settimana i campionati di calcio a sette gestititi dal Centro Sportivo Italiano di Forlì, sino a fine anno coordinati con capacità e impegno da Mario Palermo, che ha annunciato la rinuncia alla carica. Tre le categorie, con un totale di 38 squadre e oltre quattrocento giocatori in campo a darsi battaglia a suon di gol.

Nell’Elite, dopo sei giornate, al comando il terzetto formato da Furie Rosse (7-3 al Sole Pulizie nell’ultima giornata disputata), Only Over (3-1 al Cusercolese 2023) e Chateau (6-4 alla Balena). Classifica: Furie Rosse, Only Over, Chateau 12; G-Infissi 11; Enterprise Forlì 10; Internazionale, Experienza 7; Cusercolese 2023 5; Forum Livii, Sole Pulizie 4; Cà Ossi 2; La Balena 1. Con 15 centri Matteo Bertaccini (G-Infissi) guida tra i bomber.

Nell’Eccellenza, dopo sei turni, guidano Castrocava (4-4 col Carpena/Magliano) e Pink Turkey (8-1 sul Forum Social). Classifica: Castrocava, Pink Turkey 14; Cccb 13; Premilcuore 11; Banda Marvelli 9; Raketown 7; Puerto Escondido, Buscherini 6; Carpena/Magliano, Founders 5; Forum Social 4; Team Bota 3. Capocannonieri, con 13 gol, Francesco Penso (Banda Marvelli) e Jacopo Maltempi (Raketown).

Nella Promozione, infine, dopo undici turni, è in vetta il Seven Eleven, vittorioso nello scontro al vertice con la Cusercolese 2024 per 4-1). La classifica: Seven Eleven 31; Cusercolese 2024 28; Santa Sofia 26; Ajax 24; Basiago 21; Biancanigo, Inter Club Forlì 18; Orto di Enrico, Underdogs 15; Coccolia 12; Play For 10; A-Team 3; Cà Ossi Next Gen 1; Banda Marvelli Jr 0. Tiratore scelto Andrea Stradaioli (Seven Eleven) con 25 reti.

f. p.