Calcio a cinque giovanile. Rinasce il Torneo di Natale: dieci squadre, cinque categorie

Ritorna quest’anno il torneo di Natale di calcio a cinque riservato alle formazioni giovanili. L’Union Sammartinese, in collaborazione col Forlì Calcio a Cinque, organizza da oggi la 26ª edizione della kermesse che riprende la consolidata tradizione al PalaMarabini di San Martino in Strada. Una ripartenza dopo l’ultima edizione disputata nel 2019 e il torneo svoltosi all’aperto, sul campo in erba, giocato nel 2022.

Cinque le categorie in campo: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini primo anno e Pulcini secondo anno, squadre femminili. Dieci le società partecipanti: Buscherini, Cava, Edelweiss Jolly, Meldola, Pianta, Vecchiazzano, San Cassiano, Santa Sofia e San Vittore, oltre ovviamente ai padroni di casa dell’Union Sammartinese.

Le partite eliminatorie che si giocano on inizio alle ore 9 di mattina e poi alle 14.30, si disputano nella giornata appunto di oggi e poi in quella di domani, quindi il 2, 3, 4 e 5 gennaio; infine, nel giorno dell’Epifania le finalissime.

f. p.