Calcio Dilettanti. Finale, Molinari per Battaglioli. La Cdr va su bomber Barbieri

L’1-1 casalingo col Rayo Granamica di domenica ha portato lo Junior Finale a cambiare guida tecnica. La società ha annunciato l’esonero di mister Michele Battaglioli, che era tornato in estate, affidando la squadra a Luca Molinari, negli ultimi anni in Promozione con Quarantolese e San Felice, ma che ha mosso i primi passi da tecnico del settore giovanile finalese. Lo Junior è nono in Seconda ’H’ a +4 sulla zona calda e ha vinto solo una delle ultime 7 gare.

Mercato. In Promozione la Cdr Mutina è a caccia di una punta e il mirino del ds Malavolta è su Luca Barbieri, punta classe ’98 del Casalgrande, che in Prima ’D’ ha segnato fin qui 9 reti. Fra le più attive c’è il Fiorano che annuncia l’arrivo in attacco di Marko Malivojevic, classe ’95 che arriva dallo Spilamberto e già con Colombaro e Folgore Rubiera. Il ds Salvioli ha poi fatto io punto sul bomber Veronesi (17 reti) su cui ci sono tante voci: "Per ora nessuno si è fatto avanti, quindi parliamo di fantacalcio. Comunque Matteo per noi è incedibile".

Festa. Serata di gala per la Cittadella che ha festeggiato con sponsor, stampa e amici il Natale presso la Compagnia del tortellino a Modena, alla presenza anche del presidente del Crer Alberici. Un momento speciale è stato riservato a Diego Parlatore, di 9 anni balzato agli onori della cronaca, anche nazionale, per aver segnato un gol che poi ha chiesto all’arbitro di annullare perché irregolare.

d.s.