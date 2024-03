Calcio Eccellenza. Forza e Coraggio, speranze finite. La retrocessione è dietro l’angolo

Continua il momento delicato della Forza e Coraggio: la quinta sconfitta consecutiva la condanna di fatto alla retrocessione in Promozione. A sole quattro giornate dalla fine del campionato di Eccellenza, i graziotti sono sempre più soli all’ultimo posto della classifica con un divario troppo ampio da recuperare sulle contendenti. Di fatto solo la maematica tiene ancora viva la speranza, ma la sostanza è che la retrocessione è dietro l’angolo. A poco è servito neanche il debutto del nuovo mister Stefano Sora, proveniente dalle giovanili del San Marco Avenza, al posto del dimissionario tecnico Matteo Gassani: la serie di risultati negativi è proseguita. Il team delle Grazie è stato travolto sul terreno del Campomorone Sant’Olcese che si è imposto con un tennistico 6-1 anche se il punteggio è troppo severo per quello che si è visto in campo, senza contare che due gol genovesi sono stati viziati da irregolarità non rilevate dalla terna arbitrale. La rete delle ‘furie rosse’ porta la firma del solito bomber Lorenzini andato spesso a segno in questa sfortunata stagione. Squadra comunque in grandissima emergenza, priva per l’ennesima volta di numerosi giocatori e con soli tredici elementi a referto. E vista la situazione, la società rosso-bianca ha deciso di non rilasciare dichiarazione in merito.

La Forza e Coraggio cercherà comunque di finire la stagione nel miglior modo possibile. Il campionato di Eccellenza ora si ferma per due settimane e riprenderà domenica 7 aprile. Sosta molto utile per i graziotti per ricaricare le pile sperando che le ultime quattro partite per loro siano positive e nell’occasione alla ripresa nella 27ª giornata hanno la possibilità di accorciare la classifica, dato che saranno di scena sul campo di una diretta concorrente il Serra Riccò compagine che avevano battuto anche all’andata con un pirotecnico 4-3.

P.G.