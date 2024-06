Calcio giovanile. Piccoli talenti in evidenza

Grande partecipazione a Staggia Senese al decimo torneo di calcio giovanile Sagra della Rana-Terzo Memorial Franco Calamassi. Centinaia di baby atleti in rappresentanza di vari club si sono cimentati nella manifestazione presso gli impianti sportivi staggesi per la tradizionale rassegna del periodo estivo. Per la classe 2013 il Grosseto ha ottenuto il successo battendo in finale lo Staggia (terzo l’Alberino, quarto il Calenzano). Per il 2014 l’affermazione del Levane, per il 2015 primo posto alla Policras. Alla rassegna è intervenuto anche Carlo Forte (nella foto, durante una premiazione), delegato provinciale senese della Federazione italiana giuoco calcio, che ha avuto parole di elogio per gli organizzatori dello Staggia e per il bel movimento di giovanissimi calciatori e dei loro familiari giunti in Valdelsa per la speciale competizione e per "colorare" il fine settimana con il loro entusiasmo.