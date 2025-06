Calcio Serie C. Pianese in attesa di conoscere tutte le avversarie

Mentre c’è attesa per capire come si muoverà la Pianese sul mercato in uscita viste le tante richieste per i suoi elementi sotto contratto, tiene banco la questione legata alle ipotesi del girone B. In attesa di capire la spinosa questione sull’eventuale ripescaggio del Ravenna nel raggruppamento centrale della prossima serie C potrebbero essere le quattro toscane, le tre umbre Perugia, Gubbio (che ha appena annunciato Di Carlo) e Ternana (società che sembra essere in seria crisi economica dopo la B sfiorata), la Vis Pesaro, la Torres, il Pineto, il Carpi e una Under23 oltre alle neo promosse Sambenedettese, Forlì, Bra Guidonia e Livorno. A proposito di Livorno nei giorni scorsi è stato presentato l’ex tecnico bianconero Formisano. "Non vogliamo riprodurre la Pianese a Livorno semplicemente perché sono due piazze molto diverse per ambizioni e per pressioni. Dobbiamo sempre ricordarci che siamo il Livorno. Sul mercato se ci sarà la possibilità di portare qui giocatori importanti lo faremo, ma a prescindere se sono della Pianese, del Perugia o del Benevento". Così il tecnico in sala stampa a proposito delle voci su tanti elementi bianconeri o ex che potrebbero fare al caso degli amaranto.