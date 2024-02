Calcio Uisp a 7: l'Avosa torna a dire la sua, Ardovino da poker

La Spezia, 22 febbraio 2024 – Per Avosa il momento è buono e approfittando del riposo della Gira Of Chelli, torna almeno al secondo posto, dopo una prima lunga fase da leader. Davanti, anche dopo la quarta di ritorno del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, c'è sempre la Locanda Alinò, mentre il super bomber del Girone 1 è Ardovino del Ristorante Pin Bon con 4 gol.

Anche il Levanto non resiste alla forza del Realchiappa Progetto Appalti, che così mantiene un punto di vantaggio sulla seconda del Girone 2, il Real Dlf Pizzeria Chiara.

Cantoni show per il Ccr Muggiano/Of Chelli che strapazza il Delta del Caprio e rimane ad un punto dal Sarzanello, di riposo in questo turno, mentre il Monti, in questo Girone 3, incespica nell'Anglotech e perde terreno.

Sesta Godano in ascesa dal fondo, che vince la sfida con la terzultima, la Locanda de' Nobili, mentre a guidare tranquillamente, con 4 punti di vantaggio sul Deportivo La Bottiglia, c'è sempre il Bar Picchi, corsaro con l'Asd Comano 2016.

GIRONE 1

Pellegrini Gomme-Avosa 3-5 Castagnaro M., Cupini L., Vernazzani M.; Agrifoglio C. (3), Lala D., Meta F. Leta1990-Tabaccheria Briselli 5-9 Beghe' S. (3), Del Tufo A., Ambrosi V.; Cerri S. (2), Ibba A., Tacchini N., Stefanelli L., Sergi M., Raggi F., Esposito F., Rolla L. Ristorante Pin Bon-Sesta Godano 6-3 Ardovino D. (4), Ioppolo A., Rossi C.; Taddei D. (2), Sarr M. Locanda Alinò-Saja Srl 4-2 Migliore F. (2), Novani R., Lesi L.; Gjuzi S., Paloka E.

Classifica: Locanda Alinò punti 26; Avosa 24; Gira Chelli 23; Briselli e Saja 14; Pin Bon 13; Sesta Godano 8; Pellegrini 7; Sporting Bacco e Leta1990 6; Baldassini -1.

GIRONE 2

Asd Veppo-Asd La Foce Fuoricampo 3-1 Makitov I., Martoni F., Varsi F.; Colombo A. Levanto-Realchiappa Progetto Appalti 2-7 Pettirossi R. (2); Shabanaj G. (2), Chiocca M. (2), Porrini R., Venturotti A., Cerrone A. Moto Masini-Ac Rebocco/Vf Alino 7-7 Di Grazia E. (2), Masini M. (2), Luiso A. (2), Bertagni S.; Coppola M. (5), Cammareri L., Grillo R. Real Dlf Pizzeria Chiara-Pizzeria Fuoricampo 5-3 Rabà G. (3), Maggiani S., Carrozzo G.; Palamara A., Costa A.Alberghini M. Bar Ravenna-Asc Bagnone 3-1 Radulescu M., Gianniello M., Lossi M.; Cabras S.

Classifica: Realchiappa punti 22; Real Dlf 21, Moto Masini 17; Levanto 16; Cavour 14; Veppo e Bagnone 13; Fuoricampo 11; Rebocco/Vf Alinò 10; Ravenna 7; Foce Fuoricampo 3.

GIRONE 3

Ccr Muggiano/O.F. Chelli-Delta del Caprio 11-1 Cantoni S. (5), Navari L. (2), Semeraro L., Venturi A., Caldarelli F., Cerretti R.; Tamagna L. Amatori Per Lucio-Autoservice Cassana 3-2 Vatteroni L., Floris P., Menconi C.; Stagliano' M., Piva D. Good Boys-Dlf/Gmn 4-1 Fabrello P. (2), Ambrosini C., Rossi G.; Gabetti G. Arci Canaletto-Marola 3-4 Argenziano A. (2), Pesalovo S.; Blandino M., Florio A., Di Marzo M., Carrara G. Monti-Anglotech 2-4 Lopriore A. (2); De Jesus Do Nascimiento A. (2), Mancuso J., Carmè L.

Classifica: Sarzanello punti 22; Muggiano/Chelli 21; Monti 18; Amatori Per Lucio e Good Boys 17; Canaletto 14; Marola 11; Delta del Caprio 9; Anglotech 8; Cassana 7; Dlf/Gmn 6.

GIRONE 4

Veppo 2-Deportivo La Bottiglia 3-7 Vigiani F., Fiorucci C.; Giuliano S. (3), Uberti J. (2), Bongi M., Poli L. Asd Atletico Tresana 2010-Ristorante Albergo Nettuno 4-1 Ture L., Piccirillo A., Gires M., Giovannini M.; Bucchignani A. Asd Comano 2016-Bar Picchi 4-6 Fresoli S., Biso M., Servi N., Micheli F.; Gjonaj E. (3), Sabatini A., Tedesco G., Errouichaq R. Locanda De' Nobili-Sesta Godano 2 2-4 Ortiz Sanchez M., Rossi G.; Careddu S. (3), Donato R. Atletico Gragnola-Dl Stella Rossa Canaletto 2-3 Costa A. (2), Francini S.; Camara I. (2), Lenoce C.

Classifica: Bar Picchi punti 22; Bottiglia 18; Tresana 15; Gragnola e Comano 14; Nettuno 13; Stella Rossa 10; Locanda de' Nobili 9; Sesta Godano 2 8; Veppo 2 4.