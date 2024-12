Calcio Uisp. Arcore e Agrate, convivenza ’forzata’ in vetta. Mentre Monza arranca in fondo alla classifica

Il campionato Uisp Girone Monza-Brianza questo finesettimana si concederà una giornata di riposo. La competizione intitolata a “Tino“ Cazzaniga tornerà in campo il 13 e 14 dicembre con il menu proposto dal decimo turno. La giornata numero nove, intanto, ha sancito la prosecuzione della coabitazione sul punto più alto della graduatoria tra Leoni Arcore, vittoriosa 0-4 sulla maglia nera Excelsior, e l’Agrate Rondeau Cafè. La compagine agratese non ha perso terreno grazie al successo 4-1 sul campo del Real Villasanta. Le due capoliste si dividono il primato a quota 19. Ma la concorrenza non dorme. Anzi. L’Olimpic Trezzanese, seconda in solitudine con un distacco di tre lunghezze dalla vetta, si sta proponendo come temibile outsider. La formazione di Trezzano Rosa ha regolato 0-4 un avversario mai malleabile come l’Atletico Area Carugate. Alla ripresa delle ostilità, però, rimarrà ferma per il turno di riposo, già archiviato da Leoni Arcore e Agrate Rondeau Cafè. ll Concorezzo Fc (nella foto) è 7° a 11 punti dopo aver battuto 5-4 la matricola Leon. La sosta potrebbe fare bene al Gost Standard Bergamo: i campioni in carica, noni con 10 punti, stanno offrendo un rendimento inferiore alle attese. Hanno già incassato 4 sconfitte. Pure i Gentlemen Monza arrancano in fondo alla classifica. Ora sono 11esimi con 8 punti. Dietro ci sono solo Umbo United (5) ed Excelsior, 9 sconfitte in altrettante partite.

Gianni Gresio