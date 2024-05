Calcio Uisp. Prova d’appello in Coppa, Arcore contro Stella Rossa

Nella Coppa Uisp le sorprese non mancano mai. Chiedere conferma alla Leoni Arcore (foto), seconda classificata nel campionato nazionale di calcio Uisp Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. La squadra arcorese, vincitrice delle precedenti due edizioni del campionato, ha dovuto ricorrere al ripescaggio per approdare ai quarti di finale. Questo pomeriggio, alle 18, scatterà la prova d’appello proprio contro un ostacolo tosto come la Stella Rossa di Cornate d’Adda, detentrice del trofeo. La partita verrà giocata sul campo in erba di Colnago. Sempre oggi alle 14.30, il Real Villasanta cercherà il lasciapassare a spese dell’Agrate Rondeau Cafè sul campo del Centro sportivo di Villasanta. La sfida più intrigante dei quarti resta quella tra Gost Standard Bergamo, vincitori del campionato, e Gentlemen Monza, terzi. Appuntamento lunedì 20 maggio (ore 21.15) al Centro sportivo Playsport di Lesmo. Il programma verrà completato, sempre lunedì, dal confronto tra Concorezzo Fc. e Olimpic Trezzanese.