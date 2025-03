Calcio Uisp. Scalese vince in rimonta. Valdelsa a valanga (7-0)

Si fa sempre più avvincente la corsa agli ultimi posti per le finali ‘scudetto’ del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Nel girone A di Serie A1 è la Scalese ad uscire rinvigorita dall’ultimo turno, dove grazie alla doppietta di Di Stefano ha battuto in rimonta il Fiano Certaldo. I gialloblù vincendo anche il recupero di domani sera alle 21.15 a La Scala contro il Gavena si porterebbero infatti ad un solo punto dalla qualificazione. Nell’altro raggruppamento della massima serie, invece, è il Martignana a tirare la volata dopo il 3-1 di Gambassi sul Boccaccio, ufficialmente retrocesso, a firma Morelli e Del Bino oltre ad un autogol. In scia La Serra (vittorioso sullo Staggia grazie a Guerrini), Fibbiana e Usap, che stasera alle 21.15 a Ponte a Egola recupererà la sfida contro il Rosselli. Nel girone C di A2 il Massarella pareggia 0-0 in casa lo scontro al vertice con la Molinese ed è sempre più vicino alla promozione, così come l’Unione Valdelsa nell’altro raggruppamento dove travolge 7-0 il San Pancrazio (tripletta di Campatelli e gol di Telesca, Mazzoni, Febo Lari e Pietro Barnini) e volano a più 7 su Malmantile United e Arci Cerreto Guidi.

Serie A1, girone A: Limitese-Gavena 1-1; Stabbia-Castelnuovo 0-1; Scalese-Certaldo 2-1; San Gimignano-Sovigliana 3-3; 4 Mori-Ferruzza 0-2; Casa Culturale-Real Isola 2-0. Classifica: Casa Culturale 53; Ferruzza 49; Limitese 33; Real Isola 31; Scalese 27; Sovigliana 24; Castelnuovo 23; Gavena 22; Strettoio Pub 18; 4 Mori 17, San Gimignano 14; Stabbia e Certaldo 10. Girone B: Casotti-Rosselli 1-2; La Serra-Staggia 1-0; Valdorme-Computer Gross 0-1; Boccaccio-Martignana 1-3; Le Cerbaie-Usap 0-1; Fibbiana-Vitolini 1-2. Classifica: Vitolini 45; Computer Gross 35; Rosselli 34; Martignana 26; La Serra 23; Fibbiana e Usap 22; Le Cerbaie 18; Staggia 16; Casotti e Valdorme 15; Boccaccio 6.

Serie A2, girone C: Sciano-Vinci 0-0; Brusciana-Mastromarco 2-2; Massarella-Molinese 0-0; Atletico Team-YBPD United 2-4; Ortimino-Montespertoli 0-3; Spicchiese-Pitti Shoes 3-0. Classifica: Massarella 48; Molinese 40; Sciano 34; Montespertoli 33; Ortimino 31; Pitti Shoes 29; Monterappoli e Vinci 28; Mastromarco 23; Spicchiese 19; Brusciana 17; Atletico Team 11; YBPD United 7. Girone D: Unione Valdelsa-San Pancrazio 7-0; Virtus Tavarnelle-San Quirico 2-3; Gs Vico-Arci Cerreto Guidi 0-0; Le Botteghe-Piaggione Villanova 1-1; Catenese-Borgano 2-2; Arci San Casciano-Corniola 0-2. Classifica: Unione Valdelsa 44; Arci Cerreto Guidi e Malmantile United 37; Gs Vico 35; Le Botteghe 34; Corniola e Piaggione Villanova 32; San Quirico 29; Virtus Tavarnelle 26; San Pancrazio 14; Catenese 11; Borgano 7; Arci San Casciano (-1) 6.

Si.Ci.