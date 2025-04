Calcio Uisp. Un duello per il titolo. Agrate sfida Villasanta. Arcore con l’Excelsior

Ancora cinque giornate per decidere la vincitrice del campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. La lotta è ristretta tra la capolista Leoni Arcore, vincitrice del titolo nel 2022 e nel 2023, e l’ Agrate Rondeau Cafè, nella scorsa stagione trionfatrice nella Coppa Uisp. In finale sconfisse proprio i rivali di Arcore ai calci di rigore. Quest’anno la compagine agratese vuole conquistare il primato in campionato. Lo ha ribadito nella 21esima giornata, riducendo a due punti il distacco dalla vetta. Un’operazione facilitata dal turno di riposo che ha tenuto ferma a quota 47 la Leoni Arcore. L’Agrate Rondeau Cafè ne ha così approfittato per portarsi a quota 45, grazie al successo per 0 a 4 su il Concorezzo. D’ora in poi, dunque, per le due antagoniste sarà proibito sbagliare: domani la prima della classe affronterà ad Arcore (ore 12.30, Campo comunale) l’Excelsior. La seconda forza del torneo, invece, si troverà di fronte un ostacolo più insidioso: a Carugate (ore 13.30, Centro sportivo comunale) dovrà prendere le misure al Real Villasanta, quarto in classifica. Il 22simo turno verrà inaugurato stasera a Vimercate (ore 21.30, Leon Arena) dalla sfida tra Leon e Concorezzo. Nel posticipo il Gost Standard Bergamo, campione in carica, ha battuto 0 a 1 l’Excelsior.