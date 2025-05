Comitato Uisp Empoli-Valdelsa trionfa ai rigori nel torneo regionale Rappresentative

Ci sono voluti i calci di rigore, ma alla fine ad esultare è stata ancora una volta la selezione del Comitato Uisp Empoli-Valdelsa. Quello conquistato a Monsummano contro il team di Prato, già battuto 4-3 nella prima fase dopo aver vinto 3-2 al debutto contro Arezzo, è il decimo alloro per la squadra del comitato di via Basilicata nel torneo regionale per Rappresentative. I ragazzi di mister Alano Galligani, alla quarta vittoria personale da Ct, e capitanati dall’attaccante della Limitese Edoardo Larini hanno così riscattato la sconfitta del 2022 contro lo stesso Arezzo.

Dopo aver chiuso a reti bianche i tempi regolamentari al termine di ottanta minuti sostanzialmente equilibrati, dove la selezione pratese ha anche recriminato per una rete annullata per fuorigioco, nella lotteria dal dischetto si è issato ad autentico protagonista Samuele Viti. Il portiere tesserato per la Computer Gross ha infatti parato ben tre tentativi dagli undici metri dei pratesi. La rappresentative lariana ha addirittura fallito tutte e quattro i tiri dal dischetto effettuati (il secondo è stato calciato alto), così al team dell’empolese-valdelsa, che ha sua volta ha spedito sul palo il primo tentativo, è stato sufficiente realizzarne due.

Alla serata di Monsummano, in rappresentanza del Comitato di Empoli, erano presenti oltre al responsabile della SdA Calcio Roberto Cellai anche la presidente Arianna Poggi e il vice presidente Sergio Baldinotti.

Si.Ci.