Coppa Toscana Seconda cat.. La Fonte Belverde sfida Spartaco Banti per un posto in finale

Appuntamento di altissimo livello oggi alle 15 al Goracci di San Casciano dei Bagni: Fonte Belverde e Spartaco Banti di Barberino del Mugello si contenderanno un posto per la finale della Coppa Toscana di Seconda categoria. I biancoverdi in campionato sono reduci da tre vittorie e da sei partite utili consecutive ed ora sono secondi in classifica con 42 punti (nel girone L) a cinque lunghezze dal Bettolle.

Dopo aver espugnato il campo della Poliziana, domenica prossima se la vedranno in casa con la Voluntas per un altro incertissimo scontro diretto.

I mugellani, tuttavia, rappresentano un ostacolo assolutamente impervio: comandano la graduatoria del girone D con ben 49 punti! Sì, certo, ma è anche vero che attraversano un momento molto delicato: hanno fatto solo un punto nelle ultime tre partite (di cui due casalinghe) ed ora hanno solo due punti di vantaggio sulla seconda in classifica…

Fonte, l’impresa è possibile!

Giuseppe Stefanachi