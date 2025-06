Crisi alla Recanatese: incertezza sul futuro dopo le dimissioni del consiglio

Calma piatta a Recanati o, perlomeno, non filtra nulla sul futuro della società giallorossa dopo le dimissioni in blocco del consiglio d’amministrazione di metà maggio scorso. Da tempo si parla dell’interesse di due cordate pronte a ricevere il testimone e di portare avanti la gestione esemplare di Adolfo Guzzini e del suo staff, una gestione che ha permesso di ottenere risultati con la prima squadra ma anche di allestire un interessante settore giovanile. Però adesso è l’ora di accelerare perché tutti questi giorni senza annunci destano non poche preoccupazioni tra i tifosi che pensavano di vedere risolta in breve questa crisi, oltretutto la società è a posto sotto ogni punto di vista. C’è da fare presto perché c’è da dare tempo a chi dovesse subentrare di programmare la stagione alle porte, come del resto già stanno facendo molte altre realtà. Non è nemmeno da escludere che come ultima spiaggia si possa portare le chiavi al sindaco Emanuele Pepa, ma sarebbe una sconfitta per una città così viva sul piano imprenditoriale. C’è da dare un futuro calcistico alla Recanatese e si spera che entro breve ci sia qualche annuncio capace di fare tornare un po’ di ottimismo tra i tifosi giallorossi.

re. ma.