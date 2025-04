Derby Fermana-Samb: Curva Mare chiusa e biglietti calmierati per la Giornata Canarina

Si cerca di guardare comunque al derby di domenica in casa Fermana, quello con la Samb, che si giocherà in uno scenario del tutto particolare. Curva Mare, riservata agli ospiti, chiusa e tifo organizzato canarino che rimarrà fuori dal Bruno Recchioni come avvenuto nelle ultime gare casalinghe (continuando invece la propria presenza nelle trasferte). Insomma cori e tifo organizzato assente senza dubbio. Ma con ogni probabilità saranno anche pochissimi in generale i presenti allo stadio in virtù della sfiducia del pubblico canarino verso la squadra ma anche per la conferma della "Giornata Canarina" che ha fatto storcere a molti il naso. Tanti erano quelli che si aspettavano qualcosa di diverso e invece proprio ad inizio settimana dalla società è arrivata la conferma che le tessere stagionali non saranno valide e che i biglietti avrebbero avuto il costo tradizionale. Evidentemente il clamore mediatico e social di tale scelta, ha avuto la forza di far cambiare parzialmente idea alla società che, proprio nella giornata di ieri, ha ufficializzato un costo dei tagliandi calmierato nell’informativa consueta sui biglietti. I biglietti per la laterale est e ovest sono disponibili al costo di 8 euro (tariffa unica senza riduzione donne e under 20) mentre gli under 14 entreranno gratis: inizialmente la tariffa indicata per il settore in questione era di 13,80 euro compresa prevendita. Per la Tribuna Centrale prevista invece tariffa unica a quota 20 euro (sempre compresa prevendita) in luogo delle 35 euro canoniche. Insomma tariffe abbassate per venire incontro alle richieste forti da parte di una tifoseria che non aveva certo preso di buon grado le precedenti decisioni. Inoltre la società ha confermato che i tagliandi sono in vendita solamente a Casa Fermana oggi e domani dalle ore 10,30 alle 12,30 mentre domenica dalle 11,30 fino al termine del primo tempo della gara. Tutto questo mentre la squadra continua ad allenarsi allo stadio sempre a porte chiuse; possibilità infinitesimali di tenere aperto qualche discorso legato ai play-out al termine della giornata di domenica ma l’obiettivo è quello di onorare questa ultima uscita casalinga stagionale che ha una doppia valenza, in quanto coincide con derby sempre molto atteso da queste parti. Lo scoramento nella piazza è evidente dopo una stagione assolutamente deludente dal punto di vista sportivo e soprattutto con un futuro ancora tutto da definire in campo e fuori.

Roberto Cruciani