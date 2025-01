Di Carlo: "C’è rammarico. Bisogna continuare così"

Serie positiva interrotta dopo dieci giornate con quattro vittorie e sei pareggi, e sconfitta che brucia seppur arrivata contro la capolista. La Virtus Entella ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo, l’Ascoli si rammarica per le clamorose occasioni sprecate dal Joker Corazza a tu per tu con il portiere ospite. E l’allenatore bianconero Mimmo Di Carlo alla fine è decisamente amareggiato per il risultato: "C’è sicuramente rammarico – ha ammesso in sala stampa – Abbiamo fatto una prestazione importante affrontando la prima in classifica. Siamo scesi in campo da squadra, ma il calcio è così e portiamo a casa zero punti. La prestazione c’è stata, continuando a lavorare così e cercando di essere più concreti potremo toglierci delle soddisfazioni. Cozzoli aveva dei problemi e ho puntato su Maurizii che ha disputato una buona partita. Davanti abbiamo bisogno di qualche partita per essere più fluidi. Serve qualche cross in più. Abbiamo preso un gol evitabile dove siamo stati ingenui. C’era un rigore netto su Alagna, ma è inutile rammaricarsi. Se non siamo riusciti a pareggiare dobbiamo prenderci tutte le colpe. Sulle occasioni da gol è importante che Corazza ci sia sempre. Lui e Forte si stanno conoscendo sempre meglio e trovando la giusta intesa saranno pericolosissimi. Bando l’ho richiamato perché ci metteva un pochino per rimettersi in posizione davanti alla difesa. C’era bisogno di freschezza in quella zona del campo. Mercato? Cambiando modulo intanto dovevo capire se poteva andare bene la nuova veste. Abbiamo fatto una gran partita quindi a livello tecnico ci siamo, poi vedremo se si potranno fare degli aggiustamenti".

Valerio Rosa