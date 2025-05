Donello Resti lascia l'Aquila Montevarchi: separazione consensuale con il direttore sportivo

MONTEVARCHIIl rapporto tra Donello Resti, il popolare direttore sportivo valdarnese, e l’Aquila Montevarchi si è concluso, come avevamo anticipato nei giorni scorsi. Ora c’è l’ufficialità, affidata dal sodalizio rossoblù ad un breve comunicato nel quale si precisa che la separazione è stata consensuale. Nel testo la società ringrazia il manager classe 1957 per "l’impegno produso, la passione e il lavoro svolto che hanno permesso alla squadra di raggiungere alcuni obiettivi e in primis la salvezza diretta". Resti era arrivato nella stanza dei bottoni aquilotta l’estate scorsa dopo la lunga milizia nel Terranuova Traiana e si era distinto immediatamente per l’entusiasmo nell’affrontare la nuova avventura. Ebbene il diesse e il club di via Gramsci si lasciano al termine di una stagione tormentata e, tuttavia, conclusa mantenendo la categoria. Interpellato nel primo giorno da ex, ha voluto ribadire a sua volta il ringraziamento alla dirigenza, in particolare al presidente Angelo Livi e al vice presidente operativo Ferdinando Neri per l’opportunità ricevuta di operare in una realtà dalle tradizioni calcistiche importanti: "Credo di aver raggiunto gli obiettivi principali che mi erano stati chiesti dalla dirigenza – ha affermato – anche vedendo come sono andate le cose per le altre formazioni di vallata. Ho dato sempre il massimo delle mie possibilità in una piazza dove la tifoseria è stata decisiva per la salvezza". Scontata la domanda sulle prossime scelte, di recente avvicinato nell’ordine al Figline e alla Sansovino, senza escludere un ritorno a Terranuova. Ma il diretto interessato, per il momento, ha un’altra priorità: "Prima di rimettermi in pista devo pensare alla salute. A fine mese dovrò sostenere una serie di accertamenti e se tutto andrà per il meglio mi concentrerò di nuovo sul calcio". Diamo atto a Resti di aver mostrato nell’annata appena terminata onestà intellettuale e attaccamento ai colori. Il Montevarchi sta per scegliere chi ne raccoglierà il testimone e le voci indicano il successore in Diego Giorni, già rossoblù al fianco di Giorgio Rosadini. Giustino Bonci