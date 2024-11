Eccellenza. Il Montefano riceve il fanalino di coda Fano. Amadio: "Serve l’atteggiamento di sette giorni fa»

Il Montefano è a caccia di conferme e punti nel match casalingo con il Fano, calcio d’inizio alle 15. "Mi aspetto – anticipa Peppino Amadio, tecnico dei viola – di vedere lo stesso atteggiamento mostrato sette giorni fa a Chiesanuova, anzi quell’atteggiamento dovrà contraddistinguerci ogni volta a prescindere dall’avversario". È un avvertimento tutt’altro che scontato perché il rischio è sottovalutare il fanalino di coda Fano dopo avere superato indenne la sfida con la seconda della classe. "Il rischio potrebbe esserci e in settimana ho insistito su tale aspetto. Del resto non possiamo permetterci di approcciare le partite in modo differente perché il campionato propone sempre gare complicate". Anche stavolta il Montefano è costretto a fare i conti con le assenze, non sono infatti ancora disponibili Sindic, Postacchini e Palmucci. "Oggi – dice Amadio – dobbiamo pensare a noi stessi, a mantenere il ritmo sempre alto, a rimanere attenti anche nella fase di non possesso e a mettere la gara sui binari giusti". Al Montefano servono punti per allontanarsi dalla zona playout ed ecco che l’obiettivo può essere solo la vittoria contro l’ultima della classe. "Siamo nelle zone basse della graduatoria e i punti servono sempre, però occorre scendere in campo con il giusto atteggiamento, rispettare l’avversario ricordando che non ci sono gare semplici o scontate. Non potrà che essere un risultato soddisfacente quando si tireranno le somme se prima abbiamo fatto le cose per bene con l’atteggiamento giusto".