Eccellenza umbra: Sansepolcro a un passo dal titolo, sfida decisiva contro Pietralunghese

Una domenica nella quale tutto può succedere, la penultima di un’Eccellenza umbra. Il Sansepolcro, a +3 sull’Angelana (oggi ospite di un Atletico Bmg privo di obiettivi) e a +4 sul Cannara di scena a Bastia, può chiudere il discorso, ma ci sta benissimo che il verdetto possa slittare al turno conclusivo. I bianconeri sono ora padroni del loro destino, anche se la Pietralunghese – ultima ospite del Buitoni con inizio alle 16 – resta in lizza per un posto nei playoff. Vincere sarebbe pertanto l’ideale per la formazione biturgense, non perdere diventa l’unica alternativa percorribile.

A parte l’infortunato Gennaioli e Tersini, al quale sono state ridotte a cinque le giornate di stop, gli altri ci sono tutti, compresi Del Siena – out da un oltre un mese – e capitan Gorini, che a Terni era dietro la lavagna. Sarà di nuovo un 4-3-3, come lo è stato per larga parte della stagione, oppure verrà riproposto il 4-3-1-2 sperimentato nel ritorno di Coppa Italia a Rovato? È questo semmai il dubbio di Armillei, che si aggiunge alla scelta sull’eventuale sottoquota a centrocampo, che comunque lascia ampio il ventaglio delle scelte in corsa.

La probabile formazione del Sansepolcro (4-3-1-2): Vassallo (Vaccarecci); Innocentini, Petricci, Adreani, Lorenzoni; Bruschi, Gorini, Corsini; Pasquali; Valori, Bartoccini. All. Armillei

Claudio Roselli