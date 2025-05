Fermana: attesa per la chiusura dell'accordo con gli imprenditori

Sono giorni di attesa in casa Fermana. Attesa perché i giorni cruciali arriveranno con ogni probabilità la prossima settimana e siamo assolutamente in linea con le scadenze date dallo stesso manager Pileri ormai da qualche giorno. Si era parlato di incontro ufficiale tra le parti per la chiusura entro il 25 ed è probabilissimo che questo avverrà, se per chiudere però questo lo sapremo solo in quell’occasione. Proprio in questi giorni il manager ternano è di nuovo a Malata anche per relazionare gli imprenditori da lui rappresentati per quelli che sono stati gli sviluppi dell’incontro di lunedì scorso avuto proprio nel fermano con Simoni e Ruggeri. Un appuntamento definito sia interlocutorio che tecnico. Non essendo ancora arrivato il momento del confronto diretto tra le parti, che ci sarà non prima della prossima settimana è chiaro che si trattasse di un passaggio intermedio. Ma soprattutto è stata una situazione tecnica per capire nel dettaglio tutte le questioni da affrontare. Pre condizione fondamentale quella dell’omologa: sul fatto che arrivi ci sono ormai pochi dubbi e anche anche in questo caso parliamo ormai di pochi giorni. C’è poi il secondo aspetto relativo all’omologa, quello relativo alla copertura del pagamento. Chiaro che chi è intenzionato ad entrare in maggioranza vuole avere garanzie concrete e certezze sul fatto che le coperture effettive ci siano per agenzia delle entrate e Inps (quest’ultima con relativa rateizzazione da cinque a dieci anni) oltre alla questione relativa al Credito Sportivo che è ancora sotto valutazione in quanto, per motivi di decadenza dei termini, non è potuto rientrare almeno inizialmente nell’omologa. Oltre a questo ci sono valutazioni in corso, e per questo si procede con i piedi di piombo da parte degli imprenditori e di Pileri, anche per le questioni debitorie verso privati che sono ancora a carico della Fermana e che vanno risolte. Stessa situazione anche per l’ultima parte delle mensilità alla squadra che ne richiede il pagamento. Insomma questi i passaggi fondamentali di una vicenda che sembra quasi un formalità ma che, alla luce della complessità della situazione, non può essere considerata affatto chiusa ma richiederà un supplemento di confronto. Se questa settimana è stata interlocutoria, la prossima non potrà che portare novità anche in merito all’identità degli imprenditori interessati alla Fermana.

Roberto Cruciani