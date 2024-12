Fezzanese conferma la formazione vincente per la sfida al Franchi

Squadra che vince non si cambia. Potrebbe essere questo il mantra della Fezzanese per la sfida di oggi al Franchi. I biancoverdi sembrano infatti orientati a confermare gli stessi undici che hanno vinto in rimonta contro il San Donato Tavarnelle sette giorni fa.

Mister Ruvo (che sarà in tribuna in quanto squalificato per quattro giornate, al suo posto il vice Leccese) dovrebbe puntare ancora sul duo offensivo composto da Lunghi e Ngom, attaccante classe 2000 arrivato dalla Folgore Caratese la settimana scorsa ed in gol all’esordio contro la formazione di Bonucelli.

Per il resto lo spezzino classe 1986 Bruccini, ex Cosenza ed in rete nel triste (per la Robur) spareggio del 2018 a Pescara, agirà in regia con Scieuzo (anch’egli in rete contro il San Donato) e Campana. Sulle corsie del 3-5-2 Salvetti e Cantatore. In difesa a protezione del portiere Pucci (che segnò a Poggibonsi a settembre) il trio composto da Giammarresi, D’Alessandro e Masi.

Degli otto punti conquistati in 14 giornate dalla Fezzanese la metà sono arrivati negli ultimi 180 minuti visto che prima del 2-1 contro i fiorentini c’era stato lo 0-0 di Montevarchi. Motivo in più per il Siena per non sottovalutare il match.