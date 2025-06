Finale scudetto Campionato Opes 2024/25: Grill Park Ferrara sfida Bello Immobiliare

La finale scudetto del Campionato Opes 2024/25 sarà Grill Park Ferrara-Bello Immobiliare. Grill Park Ferrara come ampiamente pronosticato, Bello Immobiliare un pò a sorpresa visto che al termine della regular season si era piazzato al 4° posto. Santini e compagnia hanno eliminato prima ’altra grande favorita, il Magic Pizza e poi in semifinale il Ristorantino Sidun, ribaltando il 3-4 dell’andata. Ricordiamo che il Bello Immobiliare è l’unica squadra che non è ancora stata sconfitta dal Grill Park, entrambe le sfide di campionato si sono concluse sul punteggio di 2-2.

Dopo il 4-4 dell’andata, nella semifinale di ritorno dei play off scudetto “Banca Mediolanum” la Giglio passa in vantaggio con Gamberini su assist di Di Maso, ma con due missili dalla distanza Alushi la ribalta prima dell’intervallo e poi Spettoli nella ripresa, servito da Secchi, la chiude sul 3-1. Nell’altra semifinale, il Ristorantino Sidun si presenta con 3 assenze pesantissime: Fichera, Castellino e Cannizzaro, il Bello Immobiliare non si lascia scappare l’occasione, 3-0 all’intervallo, poi 4-0, 5-1 e 6-2 finale con poker di Boarini e doppietta di Nutini.

Sarà Basilico-Irruentes la finale play off Serie A “Giara Assicurazioni”. Gli Irruentes vincono anche gara 2 contro il Francolino, 4-3: Bernardi gol e assist, per Marino, nel primo tempo terminato 2-0, e Lavoro e Pagano nella ripresa; per il Francolino a segno Serafini e doppietta di Bianchi. Il Basilico bissa risultato e punteggio dell’andata, batte 5-4 Exera, tripletta e assist per capitan Mantovani, doppietta per Spettoli.

Nei Play Off di Serie B “Edilizia Marchetti” l’Osteria Strabassotti fa un sol boccone, 7-2, del Carni e Sapori ribaltando la sconfitta, 1-2 della semifinale di andata e vola in finale dove incontrerà il Bar Duomo. Nel primo tempo Pavan va a segno due volte, nella ripresa arrivano le reti di Molinari, Corazza, di Bartolini su assist di Rosini, e la doppietta finale di Nardini, rigore procurato da Artioli e da assist su schema da calcio d’angolo sempre di Artioli.

Finale combattutissima nei play off di Serie C “Siever Plant Engineering” tra Autocarrozzeria Giudice e Dolce Dormire. Al vantaggio di Galiè che corregge in porta un tiro cross di Mari Rolfini, risponde l’Autocarrozzeria Giudice con Tcheuna; poi eurogol di Orsi e ancora pareggio di Tcheuna. Nella ripresa imbucata per Packer che fa 3-2, ma ci pensa Ardizzoni con un’azione personale a riportare in parità l’Autocarrozzeria Giudice. La decide a 10’ dal termine un siluro di Mari Rolfini che si insacca sotto la traversa. Nel finale parata salva risultato di Dal Mas sulla conclusione ravvicinata a botta sicura di Barbieri, finisce 4-3 e il Dolce Dormire (nella foto) può far festa.

Nei play off di Serie D “Gruppo RB” impresa sfiorata dalla Termogas che, a 7’ dal termine, con la doppietta di Ziosi e le reti di Corazza e Callegari si porta sul 4-1 ribaltando il 3-5 dell’andata, ma il Laudano e Misture rimette le cose a posto con Vergine e Rigosi e con le parate di Bellonzi che neutralizza i tiri liberi di Molinari e Ziosi. In finale contro il Pkm ci va il Laudano e Misture. La Simel con 6 reti di Zika e 3 di Blefari, sconfigge, 11-5, il Villaregia e conquista la Coppa di Serie E. Al 2° posto si piazza il Futsal Spic, 6-1 al Club Balcone, Petrillo apre le danze, poi doppiette di Santucci e Cavallaro, e timbro finale di Impellizzeri. Vince e chiude al 4° posto il No Name Team, 8-4 al Ludovico, tripletta di Gioia, doppietta di Bandiera e timbri di Roberti, Tartari e Sollazzo.