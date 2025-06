Forlì Calcio: Rinaldini primo acquisto per la Serie C 2025-26

Incassato il via libera dalla Covisoc per l’iscrizione al campionato di serie C 2025-26, il Forlì può ora tuffarsi a capofitto nel mercato. Copiosa la mole di lavoro che attende il ticket Mariani-Protti: a loro il compito di allestire una compagine funzionale al ‘giochista’ Miramari e, soprattutto, capace di rappresentare degnamente una piazza che si riaffaccia al calcio che conta dopo un digiuno di 8 anni.

Bruciata sul tempo la concorrenza, il club di viale Roma si è regalato Damiano Rinaldini, 30enne estroso trequartista/centrale reduce da una stagione in quarta serie divisa a metà, tra Albalonga e Tau Altopascio, nella quale ha totalizzato 28 presenze e 5 gol. È lui il primo acquisto in pectore dei biancorossi (mancano solo i crismi dell’ufficialità). Già annunciati, invece, i rinnovi di due pilastri della cavalcata vincente: l’ala Nicola Farinelli (biennale con opzione) e il centrale difensivo Lorenzo Saporetti (annuale). Intesa raggiunta (solo da formalizzare) con capitan Gaiola, al suo terzo campionato con la maglia del Forlì, e il regista Menarini.

Nel mentre, scendono le quotazioni di Sbardella, sul quale è piombato il Piacenza, in vantaggio su Desenzano e Treviso. Chi senza dubbio calcherà l’erba del ‘Garilli’ è Michele Trombetta: "Trattativa ai dettagli e soluzione molto gradita", fanno sapere dall’entourage del bomber ex Giana Erminio. Il suo arrivo alla corte di mister Franzini chiude la porta a Matteo Motti, nel mirino (anche) del Forlì ma promesso sposo del Ravenna, nonostante la prospettiva di un altro anno nei dilettanti. Per i bizantini, infatti, l’unica speranza – eufemistico definirla remota – è legata alla posizione del Brescia, che può usufruire di una deroga fino al 24 giugno per presentare domanda di iscrizione alla Lega Pro, già sapendo però di essere escluso non avendo saldato le ultime pendenze, al fine di mantenere la matricola, il marchio e ripartire dall’Eccellenza; in tal caso i giallorossi sarebbero ripescati in terza serie. Senonchè il destino delle rondinelle è ormai tracciato: sarà fusione con la FeralpiSalò per dare vita a un nuovo soggetto giuridico e conservare la C.

In entrata il Galletto bussa alla porta del Cesena. Sondato il terreno per il prestito di Giulio Manetti, 20 anni compiuti ieri, terzino destro della Primavera 1 (27 gettoni e un gol) guidata dall’ex tecnico biancorosso Nicola Campedelli. Che spesso l’ha proposto anche in modalità quinto centrocampista a tutta fascia nel 3-5-2. Non dispiace nemmeno Alessandro Giovannini, 20enne trequartista, in cerca di rilancio dopo una stagione a corrente alternata (6 presenze in C col Pineto e 10 gettoni, conditi da 4 gol e altrettanti assist, nella Primavera 1 del Cavalluccio).