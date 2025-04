Futsal Lucchese Under 21 in semifinale play-off: sfida decisiva contro Atletico Fucecchio

Dopo gli ottimi risultati conseguiti con la prima squadra, l’Unser 21 del Futsal Lucchese va alla ricerca della prima finale regionale. L’ultimo match giocato ha portato una vittoria arrivata nel finale al cardiopalma contro il Gf Rione. La formazione rossonera Under 21 del Futsal Lucchese tornerà in campo oggi, nell’insidiosa trasferta contro l’Atletico Fucecchio, nel match valido per la semifinale play-off. Una sfida non semplice, contro la protagonista principale della regular season, ma i ragazzi della Pantera hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari e vogliono provare ad inseguire questo sogno ovvero centrare la fase finale regionale.

La semifinale, comunque, è già di per sé un risultato importante per i giovani rossoneri, alla loro prima esperienza in assoluto nel massimo campionato regionale Under 21.

Il Futsal Lucchese, dopo aver fatto una prima parte di stagione con diversi alti e bassi, si è reso protagonista di un ottimo girone di ritorno, con una sola sconfitta e ben sette vittorie all’attivo.

Chiuso al sesto posto il campionato e superato il primo turno, l’obiettivo, ora, per la formazione rossonera, è quello di togliersi ben altre soddisfazioni e, magari chissà, strappare la qualificazione per una finale del campionato regionale dal sapore storico.

Alessia Lombardi