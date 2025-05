Ghiviborgo a un passo dai play-off: sfida decisiva contro Fezzanese

Alla ricerca della vittoria che certifichi un campionato splendido, con la matematica conquista dei play-off (fra l’altro ad un passo, visto che manca solo un punto): questo l’obiettivo del Ghiviborgo nell’ultima giornata della regular season che, oltre alla conquista di un traguardo storico, ne può pure regalare un altro: quel terzo posto che rappresenterebbe il picco più alto toccato dalla società delle Media Valle ed un eventuale semifinale play-off da poter giocare in casa, probabilmente contro il Seravezza. Ciò dipenderà anche dai risultati degli altri campi; ma, calendario alla mano, i colchoneros sono vicinissimi a chiudere in bellezza il loro decimo torneo consecutivo in serie "D", con la consapevolezza, però, che nessun risultato è frutto del caso, ma del duro lavoro sul campo di un gruppo che non molla un istante, come predicato dal trainer Bellazzini.

Ed anche durante questa settimana la squadra si è allenata con impegno e dedizione (1° maggio compreso), per non tralasciare niente ed affrontare al top la trasferta sul terreno del fanalino di coda Fezzanese, compagine retrocessa da tempo, ma non per questo da sottovalutare, dato che i biancoverdi spezzini, pur con diverse defezioni e con tanti giovani in campo, hanno ben poco da perdere e vogliono chiudere con onore un’annata tutta da dimenticare. Per l’occasione si gioca allo stadio di Sarzana: il Ghivi è superfavorito dal pronostico, essendo nettamente superiore all’avversario, sia da un punto di vista tecnico che di condizione fisica e mentale: il calcio, però, non è una scienza esatta e tutto può sempre accadere. Bellazzini ed il suo staff lo sanno bene e hanno tenuto sulla corda i ragazzi che si presentano concentrati e determinati, con l’intento di fornire una bella prestazione e, di coseguenza, portare a casa i tre punti e salire a quota 57, traguardo impensabile ad inizio stagione.

I biancorossoazzurri sono al gran completo: tutti hanno recuperato e stanno bene; fra gli altri rientra il centrocampista Signorini che ha scontato un turno di squalifica, con il tecnico che ha l’imbarazzo della scelta. Come sempre il possibile schieramento dipenderà dalla scelta delle quote: l’impressione è che inizialmente Bellazzini possa optare per l’ "undici" migliore, senza risparmiare nessuno e che, poi, a gare in corso, in base al risultato, ci sia spazio per i tanti giovani che scalpitano per giocare.

Proviamo a ipotizzare la probabile formazione, con tutte le incognite del caso (3-2-4-1): Bonifacio (2006) fra i pali; Conti, Lopez e Bura (2004) sulla linea difensiva; Campani (o Signorini, 2004) e Barbera (2004) in mediana; Giannini esterno basso a destra, Nottoli (o Noccioli) e Fischer (2005) sulla trequarti; Vari (o Larhrib) esterno alto a sinistra; Gori (2004) centravanti. Si gioca alle ore 15.

Flavio Berlingacci