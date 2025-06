Gianluca Savoldi in pole per allenare il Viareggio in Serie D

In attesa della conclusione dei play-off, con il Pescara che sembra, sulla carta, essere avvantaggiato rispetto alla Ternana, cominciano a circolare le prime voci di mercato. Una di questa riguarda l’ex rossonero Claudio Ferrarese, in lizza, assieme a Franco e a Bravo, per il ruolo di "diesse" della Reggiana. C’è, poi, una "voce" che riguarda proprio il nuovo ambizioso Viareggio che, grazie all’accordo con il Ghiviborgo, giocherà in serie "D". In pole position per guidare le "zebre" ci sarebbe Gianluca Savoldi.

Figlio del grande Beppe (anche in Nazionale negli anni ’70), nel 2017 ha cominciato la sua carriera di allenatore nelle giovanili della Pro Sesto. Dal 2021 è tecnico della "Primavera" del Renate. Autore di due promozioni consecutive di quella formazione giovanile, è stato anche vittorioso nel Trofeo "Dante Berretti", dopo la finale vinta per 1-0 sul Palermo.

Si dice che siano finiti sul taccuino dei dirigenti bianconeri, proprio su suo suggerimento, un paio di giocatori della Lucchese di quest’anno. Uno, secondo i ben informati, sarebbe Antoni.

E. P.