Grifone, Marzierli scalpita. Il bomber vuole rientrare

Con la rifinitura di stamani i biancorossi completano la preparazione in vista della trasferta che domani vedrà il Grosseto impegnato in casa del Seravezza Pozzi dove, sul terreno dello stadio "Buon Riposo" affronterà l’undici della Fezzanese, fanalino di coda, per la dodicesima giornata del girone d’andata. Ieri pomeriggio al "Palazzoli" mister Consonni ha fatto disputare delle "mini-partitelle" mescolando, come al solito, le carte negli schieramenti. Il difensore Frosali ha lavorato a parte mentre Bolcano sta recuperando dopo l’infortunio di Gavorrano. L’attaccante Edoardo Marzierli (nella foto), da come si è impegnato, sembra non veder l’ora di tornare al centro dell’attacco biancorosso, ruolo che nelle ultime gare è stato occupato con profitto da Benucci. E crediamo che quello del centravanti sia l’unico dubbio per mister Consonni. Per i "verdi" di mister Ruvo la gara contro i maremmani dovrebbe rappresentare l’inizio della riscossa con l’arrivo del nuovo attaccante Luca Mariotti che ha disputato la prima parte del campionato con il Chieri. E proprio per questo motivo Cretella e compagni dovranno scendere in campo con lo stesso atteggiamento che li ha contraddtisnti nelle ultime uscite.

A dirigere il match tra Fezzanese e Grosseto è stato designato l’arbitro Marco Zini della sezione di Udine; assistenti Matteo Crippa di Lecco e Pitero Tinelli di Treviglio. I tifosi grossetani potranno acquistare I biglietti, domani, direttamente al botteghino dello stadio lucchese: costo del biglietto 10 euro.