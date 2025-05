Grosseto-Siena: Pari Inutile per i Bianconeri, Stagione Disastrosa

GROSSETO

SIENA

GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli; Bolcano, Dierna, Possenti; Guerrini (30’st Gnazale), Caponi, Sacchini, Chrysovergis; Riccobono (33’st Cela), Addiego Mobilio (21’st Senigagliesi); Benucci (43’st Nunziati).

Panchina: Piersanti, Sabattini, Shenaj, Sane, Di Meglio. Allenatore Consonni.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi (24’st Ruggiero), Achy, Biancon (29’st Lollo), Di Paola (1’st Pescicani); Suplja (14’st Di Gianni), Bianchi, Mastalli; Candido; Boccardi (36’st Semprini), Giannetti.

Panchina: Stacchiotti, Hagbe, Masini, Neri. Allenatore Voria.

Arbitro Branzoni di Mestre (Fiordi-Materozzi).

Reti: 41’pt Dierna, 48’st Semprini.

Note – Ammoniti: Di Paola, Chrysovergis, Suplja. Recuperi: 2’ e 5’.

GROSSETO – Non serve a nulla il pari, per altro non particolarmente meritato, per il Siena che chiude la sua disgraziata stagione a Grosseto. La rete nel finale di Semprini evita il ko ma non basta per qualificarsi alla post season, ammesso che sarebbe servito a qualcosa. Col sesto posto (che certifica la peggiore stagione del Siena degli ultimi 38 anni, ovvero dall’87/88 in C2, quando i bianconeri di allora giunsero settimi) naufragano però del tutto le flebili (eufemismo) speranze di ripescaggio visto che solo accedendo ai play--off la Robur sarebbe entrata nella griglia delle pretendenti. Nella prima mezzora dello Zecchini non succede praticamente nulla tranne un paio di uscite di Giusti ed un colpo di testa di Giannetti (11’) alto di poco. Al 25’ ci aveva provato anche Candido ma il suo destro era sfilato largo. Nel finale la rimaneggiata formazione di Consonni la sblocca: l’esperto Dierna anticipa Achy e batte Giusti di testa.

Nel secondo tempo i bianconeri partono meglio (peggio era difficile oggettivamente) rispetto alla prima frazione e si fanno vedere in area in due circostanze nei primi minuti. Prima Biancon (5’), uno degli ex della gara, viene contrastato in area da un avversario ma regolarmente per Branzoni di Mestre. Poi un minuto dopo Mastalli perde il tempo giusto per colpire la sfera dopo un buon inserimento. Al 13’ Giusti salva i suoi dal 2-0 con un intervento provvidenziale sul tiro cross di Riccobono deviato dal vento. Ancora Grosseto pericoloso con Addiego Mobilio. Il diagonale dell’attaccante di casa è stoppato di piedi dall’ex Montevarchi. Voria inserisce il 2006 Di Gianni al posto del coetaneo Suplja varando la trazione anteriore, confermata poi con l’inserimento di un altro oggetto misterioso della stagione, Ruggiero, al posto di Morosi.

La gara però è poverissima di emozioni e scorre via senza che il Siena riesca anche solo blandamente a tirare in porta. Si ferma Biancon, dentro Lollo per una difesa che vede il solo Achy di ruolo. Benucci grazia la Robur (31’) dopo un contropiede ben giocato dai maremmani e soprattutto al 40’ quando spara sopra la traversa da pochi passi. Nel recupero segna in mischia Semprini, subentrato a Boccardi, 60’’ prima che il tocco di Giannetti venga salvato a pochi passi dalla linea. Con quel gol la stagione si sarebbe allungata almeno di altri 90 minuti visto il pari dell’Orvietana. Invece non c’è più tempo e l’agonia si ferma qui. I bianconeri, come i padroni di casa (che anche in caso di successo sarebbero stati fuori dai playoff), chiudono la loro stagione.

Guido De Leo