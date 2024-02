Il regolamento. Ai siciliani servono 2 gol per passare il turno

Utile ripassare un po’ le ’regole’ in vista della gara di domani sera al ’Massimino’ di Catania. In Coppa Italia serie C non è valida la regola dei gol in trasferta. Dunque, a parità di gol, le reti realizzate fuori casa non valgono ‘doppio’. Sconfitto per 1-0 all’andata, il Catania è chiamato a vincere con almeno due reti di scarto per conquistare la finale.

Il Rimini ha invece a disposizione due risultati su tre e anche con un pareggio in Sicilia porterebbe a casa la qualificazione. In caso di 1-0 per il Catania al novantesimo, per fare un esempio, sarebbero previsti supplementari e poi eventualmente i rigori. Non contano posizione in classifica, come accede invece negli spareggi promozione, e come già detto nemmeno i gol in trasferta. Quindi, anche in caso di 2-1 e 3-2, o più in generale di vittoria del Catania con un gol di scarto, si andrebbe ai supplementari.