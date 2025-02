Il riscatto. Baldaccio doppietta di forza. Agganciata la zona playoff

Lastrigiana0Baldaccio Bruni2

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Nencini, Del Colle, Luka, Canali, Innocenti, Martini, Palaj, Romei, Mosti Falconi. A disp.: Isolani, De Pascalis, Castiglioni, El Youssefi, Lazzeri, Crini, Sarti, Tomeo, Bibaj. All.: Gambadori.

BALDACCIO BRUNI: Ubirti, Piccinelli, Pedrelli, Russo, Giorni, Bruschi, Perfetti, Mambrini, Boriosi, Mercuri, Bonavita. A disp.: Selmani, Cappietti, Beretti, Monini, Cocci, Giovagnini, Galletti, Ceppodomo, Meloni. All.: Palazzi.

Arbitro: Nafra di Valdarno.

Note: le reti di al 21’pt Mercuri, 42’st Boriosi.

LASTRA A SIGNA - Con il sole di primavera che brilla sul campo la Lastrigiana incappa nella sconfitta dopo una serie di risultati positivi. Una prova invece da maestra per la Baldaccio Bruni che con questa vittoria in trasferta agguanta il gruppo per la corsa playoff a 33 punti composto dai biancoverdi, la Rondinella Marzocco e la Castiglionese, che non va oltre il pari casalingo e che i ragazzi del tecnico Palazzi ospiteranno sabato 22 febbraio nel derby aretino.

Assente l’allenatore dei padroni di casa Gambadori per accertamenti sanitari, sostituito in panchina da Paolacci.

Dopo un avvio di studio, la Baldaccio Bruni a caccia di punti dopo la sconfitta casalinga nel turno precedente contro lo Scandicci apre le marcature al 21’ con Mercuri. Gli avversari si fanno sotto ma la difesa i biancoverdi non solo riescono a chiudere la difesa ma nella ripresa, quasi allo scadere (al 42’) Boriosi insacca la rete del 2-0 che chiude la partita, lasciando indietro la Lastrigiana nella corsa ai playoff e avvicinandosi invece alla parte alta della classifica.

Appuntamento clou in questo senso sarà il derby aretino di sabato 22 con la Castiglionese, che cerca la rivincita dopo il pareggio con la Fortis Juventus.